Οι πολυαναμενόμενες συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία στη Φλόριντα διήρκεσαν δυόμισι ώρες, κάτι που αποτελεί από μόνο του ένα επίτευγμα. Οι πρόεδροι των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεν είχαν ξαναπεράσει τόσο πολύ χρόνο μαζί σε ένα δωμάτιο, διαπραγματευόμενοι.

Μετά το τέλος των συνομιλιών, η αισιοδοξία ήταν εμφανής στο Μαρ-α-Λάγκο. Ήταν μια «υπέροχη συνάντηση», σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφώνησε, περιγράφοντάς την ως «εξαιρετική συνάντηση» με «εξαιρετικές συζητήσεις για όλα τα θέματα».

Αλλά ακόμα κι αν οι δύο πρόεδροι ακούγονταν πιο αισιόδοξοι από πριν, για άλλη μια φορά δεν ακούσαμε καμία ένδειξη προόδου – όπως και μετά από όλες τις προηγούμενες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν φέτος, γράφει σε ανάλυσή του για το BBC ο συντάκτης για θέματα Ρωσίας, Vitaliy Shevchenko.

Όπως επισημαίνει, δεν υπάρχει ακόμα απάντηση στο βασικό ερώτημα αν η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει έδαφος σε αντάλλαγμα για μια υπόσχεση ειρήνης. Αυτό είναι ένα από τα κύρια αιτήματα που έχει θέσει η Ρωσία και που προφανώς υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, οπότε το γεγονός ότι ο Ζελένσκι δεν το έχει αποδεχτεί – τουλάχιστον όχι δημοσίως – αποτελεί καλή είδηση για την Ουκρανία. Ωστόσο, φάνηκε να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εδαφικών παραχωρήσεων, λέγοντας ότι ενδέχεται να διεξαχθεί δημοψήφισμα για την έγκριση τυχόν συμφωνιών που θα τερματίσουν τον πόλεμο.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Δεν υπάρχει επίσης σαφήνεια σε ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα: τις εγγυήσεις ασφάλειας. Παρόλο που ο Ζελένσκι λέει ότι συμφωνήθηκαν «100%» με τις ΗΠΑ, δεν γνωρίζουμε ποιες είναι αυτές και αν θα είναι αρκετές για να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία.

Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι, ανεξάρτητα από τις συμφωνίες που ενδέχεται να έχουν επιτύχει οι πρόεδροι Τραμπ και Ζελένσκι, δεν υπάρχει λόγος να υποθέσουμε ότι η Ρωσία θα τις αποδεχτεί. Στην πραγματικότητα, έχει ήδη απορρίψει βασικές ιδέες που προτάθηκαν αμέσως πριν από τις συνομιλίες στη Φλόριντα: να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός και να αποσταλεί πολυεθνική δύναμη στην Ουκρανία για την παρακολούθησή της.

Ντόναλντ Τραμπ

Και αυτό θέτει το ερώτημα τι είναι διατεθειμένος να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση που η Ρωσία απορρίψει τις συμφωνίες του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μέχρι στιγμής, ο Ουκρανός ηγέτης έχει υποστεί το μεγαλύτερο βάρος της πίεσης, της ενόχλησης και της οργής του. Η συνεχιζόμενη θετική ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ για τον Βλαντιμίρ Πούτιν (ο οποίος, όπως δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, είναι «σοβαρός» όσον αφορά την ειρήνη και «θέλει να δει την Ουκρανία να πετυχαίνει») υποδηλώνει ότι αυτό είναι απίθανο να αλλάξει.

Τελικά, όλα αυτά σημαίνουν ότι, παρά την αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεν έχουμε δει πολλά σημάδια ότι θα επικρατήσει μόνιμη ειρήνη στην Ουκρανία στο άμεσο μέλλον, καταλήγει ο Shevchenko.