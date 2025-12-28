Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα για έναν νέο γύρο κρίσιμων συνομιλιών με στόχο την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνοντας ότι «σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος» και «οι ειρηνευτικές συνομιλίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο».

Ο Ουκρανός πρόεδρος, από την πλευρά του, υπογράμμισε ότι «οι εγγυήσεις ασφάλειας είναι ένα βασικό ορόσημο για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης».

Τραμπ: «Σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο, καλύψαμε το 95% όπως θα έλεγαν ορισμένοι»

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος, ενώ χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο «εξαιρετική». «Δεν ξέρω ακριβώς το ποσοστό, αλλά καλύψαμε, όπως θα έλεγαν ορισμένοι, το 95%».

«Πιστεύω ότι τα πάμε πολύ καλά. Μπορεί να είμαστε πολύ κοντά ή να υπάρχουν ένα ή δύο πολύ δύσκολα ζητήματα, πολύ σκληρά ζητήματα. Αλλά πιστεύω ότι τα πάμε πολύ καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σήμερα κάναμε μεγάλη πρόοδο, αλλά στην πραγματικότητα την κάναμε τον τελευταίο μήνα. Δεν είναι μια συμφωνία που γίνεται σε μια μέρα. Υπάρχουν πολύ περίπλοκα ζητήματα», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ ανέφερε ότι προσφέρθηκε να μιλήσει στο κοινοβούλιο της Ουκρανίας. «Νομίζω ότι πιθανώς θα βοηθούσε, αλλά δεν το γνωρίζω αυτό», σχολίασε χαρακτηριστικά, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος παρενέβη λέγοντας ότι είναι «ευπρόσδεκτος».

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα ήταν πραγματικά απαραίτητο, αλλά αν αυτό βοηθούσε να σωθούν 25.000 ζωές το μήνα ή ό,τι άλλο μπορεί να είναι, σίγουρα θα ήμουν πρόθυμος να το κάνω», απάντησε ο Τραμπ.

Ζελένσκι: «Είμαστε έτοιμοι για ειρήνη»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένκσι ευχαρίστησε για ακόμη μια φορά τον Τραμπ «για την υπέροχη συνάντηση σε αυτό το καταπληκτικό μέρος». Ανέφερε ότι συζήτησαν σήμερα «όλες τις πτυχές του πλαισίου ειρήνης» και ότι το σχέδιο των 20 σημείων ειρήνης έχει «συμφωνηθεί κατά 90%».

«Συμφωνήσαμε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας είναι ένα βασικό ορόσημο για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και οι ομάδες μας θα συνεχίσουν να εργάζονται σε όλες τις πτυχές», πρόσθεσε.

Τραμπ και Ζελένσκι συνομίλησαν με τους ηγέτες της ΕΕ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησαν με τους ηγέτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την ολοκλήρωση των διμερών συνομιλιών τους σύμφωνα με την ανακοίνωση της ουκρανικής προεδρίας.

Ο Ζελένσκι και ο Τραμπ μίλησαν με τους ηγέτες της ΕΕ σε τηλεφωνική συνδιάλεξη, ενώ ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε στο Telegram ότι θα προχωρήσει σε δηλώσεις μαζί με τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο.

Διαβεβαίωση Τραμπ ότι η Ουκρανία θα λάβει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας

«Θα υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτές θα είναι ισχυρές. Και οι ευρωπαϊκές χώρες εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό», δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, υποδεχόμενος περίπου στις 20:30 ώρα Ελλάδας τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην κατοικία του στη Φλόριντα για να συζητήσουν το σχέδιο.

«Δεν έχω προθεσμία. Ξέρετε ποια είναι η δική μου προθεσμία; Να τερματίσω τον πόλεμο», πρόσθεσε απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στην «τελική τους φάση» και ότι τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παίρνουν στα «σοβαρά» το ειρηνευτικό σχέδιο.

«Πιστεύω πως και ο Ουκρανός και ο Ρώσος πρόεδρος θέλουν να πετύχουν μια συμφωνία», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το τηλεφώνημα στον Πούτιν

President Donald Trump talks with Russia’s President Vladimir Putin Friday, Aug. 15, 2025, at Joint Base Elmendorf-Richardson, Alaska. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτηση στα social media ότι είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν. «Μόλις είχα μια καλή και παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η Ουάσινγκτον και η Μόσχα «συμμερίζονται την άποψη» ότι μια προσωρινή εκεχειρία που πρότειναν ΕΕ και Ουκρανία το μόνο αποτέλεσμα που θα έχει είναι «να παρατείνει τον πόλεμο», δήλωσε από την πλευρά του, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία το απόγευμα, σχεδόν μία ώρα πριν την συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε σε «φιλικό κλίμα» και διήρκησε 1 ώρα και 15 λεπτά, τόνισε ο Ουσακόφ.

Το «αγκάθι» του Ντονμπάς

Πάντως Το Κρεμλίνο κάλεσε την Ουκρανία να «λάβει μια θαρραλέα απόφαση» συμφωνώντας να αποσύρει τα στρατεύματά της από το Ντονμπάς προκειμένου να «τερματιστεί» ο πόλεμος, λίγο πριν από τη συνάντηση στη Φλόριντα μεταξύ των προέδρων Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ.

«Για να τερματιστεί (ο πόλεμος), το Κίεβο πρέπει να λάβει μια θαρραλέα απόφαση. Θα ήταν σοφό να ληφθεί αυτή η απόφαση σχετικά με το Ντονμπάς χωρίς καθυστέρηση», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ.