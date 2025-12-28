Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε περίπου στις 20:30 ώρα Ελλάδας τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Φλόριντα, στις κρίσιμες συνομιλίες που θα έχουν οι δύο ηγέτες με στόχο την προώθηση ενός ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία.

Μιλώντας στα σκαλιά της εισόδου της κατοικίας του στο Μαρ-α-Λάγκο ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως «βρισκόμαστε στα τελικά στάδια ενός ειρηνευτικού σχεδίου» για την Ουκρανία και διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία θα έχει «ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση επίτευξης ενός ειρηνευτικού σχεδίου.

Ο Τραμπ πρόσθεσε πως πιστεύει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παίρνει πολύ στα σοβαρά την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία

«Πιστεύω πως και ο Ουκρανός και ο Ρώσος πρόεδρος θέλουν να πετύχουν μια συμφωνία», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος..

«Πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα είναι καλή για την Ουκρανία και για όλα τα μέρη», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ που χαρακτήρισε τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας τον πιο δύσκολο από τα μέτωπα που έχει αντιμετωπίσει ως πρόεδρος των ΗΠΑ.

Χαρακτήρισε τον Ζελένσκι «πολύ θαρραλέο» και έπλεξε το εγκώμιο του ουκρανικού λαού.

Μίλησε θετικά ακόμα και για τους Ευρωπαίους συμμάχους του Ζελένσκι. «Πιστεύω ότι τα ευρωπαϊκά έθνη ήταν πραγματικά εξαιρετικά και συμφωνούν απόλυτα με αυτή τη συνάντηση και με την επίτευξη συμφωνίας. Είναι όλοι καταπληκτικοί άνθρωποι».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως δεν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία για μία συμφωνία αλλά στόχος είναι το τέλος του πολέμου.