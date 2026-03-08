Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 76-74 από τον Ηρακλή για τη Stoiximan Basket League και η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ήρθε μέσω ανάρτησης στα social media.

Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ συνηθίζει να σχολιάζει με αναρτήσεις στο Instagram όσα αφορούν την ομάδα και το ίδιο έκανε και τώρα. Όχι με φράσεις σαν κι αυτές που είχε πει μετά την ήττα από τον Άρη όμως.

Ο Γιαννακόπουλος ήταν αρκετά πιο… ήσυχος αυτή τη φορά, χρησιμοποιώντας ένα αρχαίο ρητό για να δείξει την ψυχολογική κατάστασή του.

«Εν οργή μήτε μήτε τι λεγειν μήτε πράσσειν», δηλαδή «όταν είσαι θυμωμένος, ούτε να λες τίποτα ούτε να πράττεις», έγραψε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.