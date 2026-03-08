Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να χάσει και από τον Ηρακλή (76-74) αν και προηγήθηκε με 21 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο και ο Εργκίν Αταμάν δεν είχε όρεξη για πολλά λόγια αμέσως μετά τη λήξη.

Οι «πράσινοι» ήθελαν τη νίκη για να αφήσουν πίσω τους την ήττα από τον Ολυμπιακό στη Euroleague, τελικά όμως γνώρισαν την τέταρτη ήττα τους στο φετινό πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας πως δεν έχουν καμία ελπίδα να πετύχουν τους άλλους στόχους τους, μετά την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας, αν δεν μεταμορφωθούν με κάποιον μαγικό τρόπο.

Αυτός που θα πρέπει να μεταμορφώσει την ομάδα είναι φυσικά ο προπονητής της, ο οποίος ήταν εξαιρετικά λιτός στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα στο Ιβανώφειο.

«Δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε την διαφορά και ηττηθήκαμε. Όλοι μας, όχι μόνο εγώ», ήταν όσα είπε ο Αταμάν, ο οποίος δεν μπορούσε να πιστέψει αυτά που έβλεπε από τους παίκτες του στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης.