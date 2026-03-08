Μετά τον Ολυμπιακό, τον Άρη και τον Κολοσσό, ο Ηρακλής έγινε η 4η ομάδα που νίκησε στη Stoiximan Basket League, με 76-74, τον Παναθηναϊκό, ο οποίος μετράει παράλληλα τέσσερις συνεχόμενες ήττες στη Euroleague.

Οι «πράσινοι», οι οποίοι προέρχονταν από την ήττα στο ΣΕΦ, δεν μπήκαν καλά στο παιχνίδι και έδιναν τη δυνατότητα στους γηπεδούχους να παραμένουν κοντά στο σκορ. Για την ακρίβεια, στο 7′ οι Θεσσαλονικείς δεν ήταν κοντά στο σκορ αλλά μπροστά με 16-13, οι φιλοξενούμενοι όμως με επιμέρους 7-2 το μετέτρεψαν σε 18-20 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Στο δεύτερο, πάντως, τα πράγματα βελτιώθηκαν για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, καθώς λειτουργούσε πολύ καλύτερα τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Με τους Χέιζ-Ντέιβις και Μήτογλου να δίνουν λύσεις στο σκοράρισμα, το «τριφύλλι» ξέφυγε με +14 (22-36) στο 17′ και ήταν στο +15 (28-43) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Με το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου η διαφορά πήγε και στους 21 πόντους καθώς το σκορ ήταν 29-50, με τον Παναθηναϊκό να ελέγχει πλήρως την κατάσταση. Ήταν πολύ δύσκολο, επομένως, να φανταστεί κανείς ότι το παιχνίδι θα μπορούσε να αποκτήσει ξανά ενδιαφέρον, η ομάδα του Αταμάν όμως… είναι για τα δύσκολα. Έτσι, το παιχνίδι απέκτησε όντως ενδιαφέρον.

Ο «γηραιός» κατάφερε, εκμεταλλευόμενος την αστοχία των «πράσινων», να μειώσει σε 50-59 στο τέλος της τρίτης περιόδου και μπήκε στην τέταρτη αποφασισμένος να τα δώσει όλα και ό,τι βγει. Και αυτό που βγήκε ήταν… νίκη! Ο Ηρακλής κατάφερε να μειώσει σε 63-66 στο 36′ και δεν πτοήθηκε όταν το σκορ έγινε 63-70 στο 37′, απαντώντας με σερί 7-0 για το 70-70 στο 39′.

Ο Ναν σκόραρε για το 70-72, οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν άμεσα, ο Ναν με δύο βολές έκανε το σκορ 72-74, ο Μωραΐτης επίσης με 2/2 βολές έγραψε το 74-74 και όλα κρίθηκαν στο φινάλε: Άστοχος αυτή τη φορά ο Ναν, buzzer beater layup από τον Έλντερ-Ντέιβις για το 76-74 και ο Ηρακλής πήρε τεράστια νίκη!

Τα δεκάλεπτα: 18-20, 28-43, 50-59, 76-74