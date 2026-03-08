Ο Παναθηναϊκός γνώρισε ακόμη μία ήττα στο ελληνικό πρωτάθλημα, από τον Ηρακλή (76-74) αυτή τη φορά, με τον Εργκίν Αταμάν να δηλώνει πως η ομάδα του είναι στη χειρότερη κατάσταση και να τονίζει πως έχει τελικούς μπροστά της σε όλα τα μέτωπα πλέον.

Ο προπονητής των «πράσινων» είπε μόνο μία ατάκα στην ΕΡΤ αμέσως μετά τη λήξη του ματς στο Ιβανώφειο, στη συνέχεια όμως, στη συνέντευξη Τύπου, ήταν πιο ομιλητικός.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν…

Για το παιχνίδι: «Εκεί που προηγηθήκαμε με μεγάλη διαφορά νομίσαμε ότι είχαμε κερδίσει το παιχνίδι. Σταματήσαμε να παλεύουμε, να παίρνουμε ριμπάουντ… Ο Ηρακλής πήρε είκοσι επιθετικά ριμπάουντ. Και στην κρίσιμη στιγμή κάναμε δύο λάθη και τους δώσαμε δυνατότητα να επιστρέψουν με συνέπεια να χάσουμε το παιχνίδι».

Για το αν είναι μια ήττα που οφείλεται στην κακή νοοτροπία: «Πρέπει συγκεντρωθούμε στα επόμενα κρίσιμα παιχνίδια που ακολουθούν στην Ευρωλίγκα, τα οποία πρέπει να τα κερδίσουμε. Στα παιχνίδια του Πρωταθλήματος η νοοτροπία είναι διαφορετική, ειδικά όταν παίζεις εκτός έδρας και προέρχεσαι από μια ήττα στην Ευρωλίγκα. Δεν έχεις χρόνο να προετοιμαστείς πνευματικά. Μία εβδομάδα μετά την ήττα από τον Κολοσσό κατακτήσαμε το Κύπελλο.

Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι στο μπάσκετ δεν μπορείς να στηριχθείς μόνο στην ικανότητα. Χρειάζεται χαρακτήρας, να παλέψεις σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και να είσαι αποφασιστικός. Θεωρώ ότι η σημερινή ήττα δεν θα μας κοστίσει αλλά αν κάνουμε έστω μία εντός έδρας ήττα στην Ευρωλίγκα αυτή θα κοστίσει σημαντικά γιατί μιλάμε για παιχνίδια που κρίνουν τη χρονιά».

Για το τι άλλαξε μετά την κατάκτηση του κυπέλλου και ήρθαν τρεις ήττες μέσα σε δύο εβδομάδες: «Τίποτα δεν άλλαξε. Είμαστε στη χειρότερη κατάσταση αυτή τη στιγμή σε σύγκριση με όλη τη χρονιά αλλά έχουμε την ικανότητα για να την αλλάξουμε. Έχουμε εκπληκτικό ρόστερ, θα μπει και ο Λεσόρ και θα συνεχίσουμε για τον στόχο μας. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στη χειρότερη κατάσταση στη σεζόν.

Η ομάδα έχει δυνατότητες. Δεν θέλω να βρω δικαιολογία γι’ αυτή την ήττα επικαλούμενος το καλεντάρι της Ευρωλίγκα. Πέρυσι βρίσκαμε τον τρόπο να νικήσουμε τέτοιου είδους παιχνίδια αλλά φέτος δεν αποφύγαμε τις ήττες».

Για το αν οι παίκτες του λυγίζουν από την πίεση που υπάρχει: «Όταν παίζεις στον Παναθηναϊκό ή τον κοουτσάρεις, υπάρχει πίεση και πρέπει να τη διαχειρίζεσαι. Κάθε παιχνίδι είναι μια μάχη για μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε το πλεονέκτημα της έδρας με τις ομάδες που διεκδικούμε θέση στα Playoff της Ευρωλίγκα. Έχουμε την κατάσταση στα χέρια μας αλλά πρέπει να πάμε βήμα-βήμα. Πρώτα τα Playoff, μετά το Final Four. Έχουμε τελικούς μπροστά μας και θα πρέπει να συγκεντρωθούμε στον καθένα ξεχωριστά».