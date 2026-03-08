Ο Ηρακλής κατάφερε, κόντρα σε κάθε πρόβλεψη, να επιστρέψει από το -21 και να νικήσει με 76-74 τον Παναθηναϊκό, με αποτέλεσμα στο Ιβανώφειο να επικρατεί η… παράνοια αμέσως μετά τη λήξη.

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί, ειδικά όταν το σκορ έγινε 29-50 στην τρίτη περίοδο, ότι δεν θα ήταν οι «πράσινοι» αυτοί που θα έπαιρναν τη νίκη αλλά ο «γηραιός». Έγινε όμως.

Με μια απίθανη ανατροπή, η ομάδα της Θεσσαλονίκης κατάφερε να μειώσει, να ισοφαρίσει και τελικά να νικήσει με καλάθι του Έντλερ-Ντέιβις στο φινάλε, με τους οπαδούς στις εξέδρες να τρελαίνονται και να ακολουθούν και οι παίκτες με τον προπονητή.

Ο Έντλερ-Ντέιβις μάλιστα, ο ήρωας της ημέρας για τον Ηρακλή, ήταν δακρυσμένος από χαρά στις δηλώσεις του, για να καταλάβουν, έτσι, όλοι τι σημαίνει αυτό το αποτέλεσμα για τον «γηραιό».