Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν από βλήμα που έπεσε σήμερα σε κατοικημένη περιοχή της σαουδαραβικής πόλης Αλ-Χαρτζ, ανακοινώθηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Οι δύο νεκροί ήταν πολίτες της Ινδίας και του Μπανγκλαντές, πρόσθεσε η εν λόγω υπηρεσία σε ανάρτησή της στο X.

🇮🇷🇸🇦 Two deaths and 12 residents injured in Saudi Arabia after an Iranian missile fell on a residential building in Al-Kharj province, Saudi Civil Defense announced.



"Attempts to target civilian targets constitute a flagrant violation of international humanitarian law." pic.twitter.com/tkYwPrg4vY — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 8, 2026

Οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα ότι στοχοθέτησαν συστήματα ραντάρ σε τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων η σαουδαραβική Αλ-Χαρτζ.

Έξι τραυματίες στο Ισραήλ

Στο Ισραήλ, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από πλήγματα ιρανικών πυραύλων, ανακοινώθηκε από τις υπηρεσίες άμεσης δράσης, έπειτα από σειρά εκρήξεων που ακούστηκαν νωρίς το απόγευμα στο Τελ Αβίβ, στο κέντρο της χώρας.

Η υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA), το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, διευκρίνισε πως μεταξύ των έξι τραυματιών, μερικοί από τους οποίους τραυματίστηκαν από συντρίμμια, είναι ένας άνδρας περίπου 40 ετών, που βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, και ένας άλλος 25 ετών, που έχει τραυματιστεί ελαφρότερα.

Ομάδες διασωστών έχουν αναπτυχθεί «σε πολλά σημεία» στο κέντρο του Ισραήλ, δήλωσε εκπρόσωπος της MDA.

Εικόνες που γύρισε το Γαλλικό Πρακτορείο σε δρόμο του Τελ Αβίβ δείχνουν μια μεγάλη τρύπα σε πεζοδρόμιο, στην άκρη της οποίας ισορροπεί ένα αυτοκίνητο. Συντρίμμια είναι ορατά στο έδαφος και δυνάμεις ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή δημιουργώντας περίμετρο ασφαλείας.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, σειρά τουλάχιστον δέκα εκρήξεων είχαν ακουστεί λίγο νωρίτερα στο Τελ Αβίβ.

Οι σειρήνες ήχησαν επίσης στην περιοχή της Ιερουσαλήμ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι «εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση του εδάφους του Κράτους του Ισραήλ», εναντίον των οποίων ανέλαβαν δράση τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν επίσης ότι έπληξαν στην Τεχεράνη το γενικό επιτελείο της αεροδιαστημικής δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, του επίλεκτου στρατιωτικού σώματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Το γενικό επιτελείο των αεροδιαστημικών δυνάμεων (…) του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος δέχθηκε επίθεση», αναφέρεται σε ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Αυτό το γενικό επιτελείο «χρησίμευε ως κέντρο υποδοχής, μεταδόσεων και έρευνας για τον Ιρανικό Διαστημικό Οργανισμό, που συνδέεται με τις δυνάμεις του καθεστώτος».

«Περιλάμβανε το κτίριο ελέγχου και εκμετάλλευσης του δορυφόρου “Χαγιάμ” που εκτοξεύθηκε τον Αύγουστο 2022 και χρησιμοποιούνταν από τους Φρουρούς της Επανάστασης για να προωθούν τις επιχειρήσεις τους και να παρακολουθούν το Κράτος του Ισραήλ καθώς και τις χώρες της περιοχής», αναφέρει ακόμα ο ισραηλινός στρατός.

Στην ανακοίνωσή του, προσθέτει επίσης πως «έπληξε δεκάδες άλλες υποδομές του ιρανικού καθεστώτος», μεταξύ των οποίων περίπου «50 μπούνκερ πυρομαχικών», μια «βάση της δύναμης εσωτερικής ασφαλείας», διάφορα συγκροτήματα των Φρουρών και της πολιτοφυλακής των Μπασιτζί.