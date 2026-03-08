Ο ανεβασμένος Παναθηναϊκός συνέτριψε με 4-1 τον Λεβαδειακό εκτός έδρας, εξασφάλισε την 4η θέση και τη συμμετοχή στους αγώνες play off που θα κρίνουν το πρωτάθλημα και στρέφει πλέον την προσοχή του στο πρώτο ματς με τη Μπέτις για τους «16» του Europa League.

Στα προηγούμενα τέσσερα παιχνίδια τους οι «πράσινοι» είχαν καταφέρει να ανοίξουν το σκορ στο πρώτο 10λεπτο, τώρα όμως ήταν οι Βοιωτοί αυτοί που κατάφεραν να γίνουν επικίνδυνοι σε αυτό το διάστημα και συγκεκριμένα στο 9′, όταν ο Κωστή εκτέλεσε κόρνερ και ο Πεντρόζο πήρε την κεφαλιά αλλά αστόχησε.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου είχε την κατοχή της μπάλας και προσπαθούσε να κάνει το παιχνίδι της και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να φτάσει στο γκολ, το «τριφύλλι» όμως αμυνόταν σωστά, δεν ένιωθε κάποια απειλή και μετά το πρώτο 25λεπτο άρχισε να βγαίνει πιο συχνά μπροστά, έχοντας την πρώτη του ευκαιρία στο 33′. Και ήταν πολύ καλή ευκαιρία.

Μετά τη σέντρα του Κυριακόπουλου ο Τεττέη πήρε την κεφαλιά και έστειλε τη μπάλα στον Ταμπόρδα, ο οποίος προσπάθησε να τη γυρίσω πίσω στον διεθνή Έλληνα φορ αλλά ο Φίλων κατάφερε να απομακρύνει. Δύο λεπτά μετά, στο 35′, οι γηπεδούχοι είχαν καλή φάση μετά την εκτέλεση κόρνερ και την κεφαλιά-πάσα του Παλάσιος αλλά ο Μάγκνουσον αστόχησε και αμέσως μετά έγινε το 0-1.

Στο 37′ ο Τεττέη έκανε την κεφαλιά από κοντά, ο Λοντίγκιν κατάφερε να αποκρούσει και στην επαναφορά ο Ταμπόρδα έδωσε στον Ερνάντεθ, ο οποίος έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ. Προβάδισμα που μεγάλωσε λίγα λεπτά μετά.

Στο 44′ ο Τεττέη βρέθηκε στο έδαφος μετά το πάτημα του Μάγκνουσον, από το VAR ενημέρωσαν τον διαιτητή Τσακαλίδη για να δει τη φάση και αφού την είδε έδειξε το σημείο του πέναλτι, από όπου ο Μπακασέτας έκανε το 0-2 στο 45’+3′. Ο Παναθηναϊκός είχε ήδη βάλει βάσεις νίκης και αυτή οριστικοποιήθηκε με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, καθώς στο 50′, μετά το λάθος του Τσόκαϊ, ο Τεττέη έστρωσε στον Κοντούρη και αυτός με δυνατό σουτ βρήκε δίχτυα για το 0-3.

Με το παιχνίδι να έχει, πλέον, κριθεί, οι Βοιωτοί βρήκαν την ευκαιρία να γίνουν απειλητικοί και αφού έχασαν μεγάλη ευκαιρία στο 59′ με τον Μάγκνουσον που ήταν μόνος στο ύψος της μικρής περιοχής αλλά νικήθηκε από τον Λαφόν, μείωσαν σε 1-3 στο 61′ με την κεφαλιά του Πεντρόζο μετά τη σέντρα του Βήχου που κόντραρε στον Καλάμπρια για να πάρει ύψος η μπάλα.

Οι «πράσινοι» πήγαν για 4ο γκολ στο 64′ με τον Τεττέη που πάτησε περιοχή και εκτέλεσε με το αριστερό αλλά η μπάλα έφυγε άουτ και αμέσως μετά ο Μπενίτεθ έκανε τρεις αλλαγές, θέλοντας να ξεκουράσει παίκτες ενόψει του πρώτου αγώνα με τη Μπέτις για τους «16» του Europa League.

Αλλαγές έκανε και ο Παπαδόπουλος για τον Λεβαδειακό και στο 71′ ήρθε και το 1-4 από τον Κυριακόπουλο, μετά την κάθετη του Καλάμπρια για τον Πελίστρι και τη γλυκιά σέντρα του Ουρουγουανού εξτρέμ.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας (87′ Μανθάτης), Φίλων, Μάγκνουσον, Βήχος, Τσόκαϊ (87′ Νίκας), Κωστή (66′ Λαμαράνα), Παλάσιος, Μπάλτσι, Πεντρόζο, Οζέγκοβιτς.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κάτρης, Γεντβάι, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κοντούρης (65′ Πελίστρι), Μπακασέτας (84′ Τσέριν), Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα (65′ Αντίνο), Ζαρουρί (65′ Σισοκό), Τεττέη (75′ Σφιντέρσκι).