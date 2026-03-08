Δικυκλιστής που κατευθυνόταν προς την οδό Αγίου Γεωργίου στον Πύργο «καρφώθηκε» σε όχημα που επιχείρησε να βγει από την οδό Θεμιστοκλέους.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία.

Ο τραυματισμένος δικυκλιστής μεταφέρθηκε στο γενικό νοσοκομείο του Πύργο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε ο δικυκλιστής να εκτιναχθεί στον αέρα, να χτυπήσει αρχικά στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου και στη συνέχεια να καταλήξει στο οδόστρωμα.

Στο τροχαίο, έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο «Ανδρέας Παπανδρέου». Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνά η Τροχαία του Πύργου.

Δείτε φωτογραφίες από τη σύγκρουση