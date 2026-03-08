Με ανακοίνωσή του ο Ολυμπιακός καταδίκασε την επίθεση οπαδών του Παναθηναϊκού στο πούλμαν που μετέφερε την αποστολή της ομάδας μπάσκετ Γυναικών και ξεκαθάρισε ότι ζητάει την τιμωρία των «πράσινων» και πως δεν θα ανεχθεί ξανά κάτι τέτοιο.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού αναφέρει τα εξής…

«Χθες γίναμε μάρτυρες, για μια ακόμα φορά, της προκλητικής και άνανδρης συμπεριφοράς αλαφιασμένων οπαδών του Παναθηναϊκού Α.Ο.

Μετά την χυδαία υποδοχή της γυναικείας μας ομάδας βόλεϊ στο Μετς, χθες στο απαράδεκτο και επικίνδυνο υπόγειο, με τους ανύπαρκτους χώρους άφιξης και αναχώρησης των αποστολών, που χρησιμοποιεί προκλητικά ακόμα ως γήπεδο, ο Παναθηναϊκός Α.Ο. κατευόδωσε τη γυναικεία μας ομάδα μπάσκετ με συμπεριφορά λυντσαρίσματος.

Η ανοχή μας “για το καλό του αθλήματος” εξαντλήθηκε. Τέρμα πλέον τα δύο μέτρα και δύο σταθμά.

ΔΕΑΒ, Ομοσπονδία και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς οφείλουν να πράξουν όπως ο ρόλος τους επιτάσσει.

Παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με τους κανονισμούς και σφράγισμα του γηπέδου για αγώνες οποιασδήποτε διοργάνωσης.

Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν, που προσπαθεί να νοιώσει άντρας, τραμπουκίζοντας γυναίκες, να συνεχίσει ατιμώρητος τη δράση του, εξαιτίας παραβλέψεων, χατιριών και πολιτικών πάσης φύσεως».