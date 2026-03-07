Επίθεση από οπαδούς του Παναθηναϊκού, σε απόσταση 100 μέτρων από τη ΓΑΔΑ, δέχθηκε το πούλμαν με την αποστολή της ομάδας μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού, μετά το παιχνίδι στη σειρά των ημιτελικών.

Βίντεο που κυκλοφορεί μέσα από το πούλμαν με την αποστολή των «ερυθρόλευκων» δείχνει όσα έγιναν, με κουκουλοφόρους να πετάει αντικείμενα και να κάνουν χειρονομίες, λέγοντας διάφορα.

Το γεγονός πως αυτό έγινε σε απόσταση 100 μέτρων από τη ΓΑΔΑ έχει κάνει έξαλλους τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, οι οποίοι απορούν για το πώς είναι δυνατόν η αστυνομία να επιτρέπει να γίνει κάτι τέτοιο ενώ πολλά νεύρα υπάρχουν και για τη διοίκηση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Στον Ολυμπιακό τονίζουν ότι η νέα διοίκηση Βρανόπουλου είναι ανίκανη και κάνουν λόγο για εικόνες ντροπής, καθώς οι οπαδοί έφτασαν στο πούλμαν που μετέφερε την αποστολή.

