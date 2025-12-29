Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες από τον εντοπισμό των τεσσάρων ορειβατών που χτυπήθηκαν από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια Όρη στη Φωκίδα.

Οι τέσσερις φίλοι ξεκίνησαν την ανάβασή τους το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος. Ακολούθησαν τη σήμανση του Ε4, προς τον Προφήτη Ηλία, άφησαν το αυτοκίνητο και περπάτησαν τον χωματόδρομο προς το καταφύγιο Βαρδούσια, με προορισμό την κορυφή Κόρακας.

Μιλώντας στο Mega, ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανάσιος Διάκος, Κωνσταντίνος Μαστροκωστόπουλος, είπε πως οι καιρικές συνθήκες εκείνη την ημέρα ήταν πολύ καλές, ενώ υπήρχε και ηλιοφάνεια.

«Τα παιδιά ξεκίνησαν προς την κορυφή Κόρακας, που βρίσκεται σε υψόμετρο 2.495 μέτρων. Ξεκίνησαν από πολύ νωρίς το πρωί τη διαδρομή, και στα 2.200 μέτρα περνώντας από ένα κομμάτι τους παρέσυρε μια χιονοστιβάδα. Όπως έχω συζητήσει και με ομάδα ορειβατών αλλά και με τους διασώστες, το πιο πιθανό σενάριο είναι να δημιούργησαν τη χιονοστιβάδα ή με τα βήματά τους ή με την ηχώ», είπε ο κ. Μαστροκωστόπουλος.

Στη συνέχεια ανέφερε πως όταν πέφτει φρέσκο χιόνι πάνω σε παγωμένο δημιουργείται η χιονοστιβάδα. «Ήταν η ιδανική μέρα για χιονοστιβάδα καθώς είχε πολύ φρέσκο χιόνι μετά από πολλές μέρες με παγωμένο χιόνι», δήλωσε.

Όπως ανέφερε επίσης ο κ. Μαστροκωστόπουλος οι έμπειροι ορειβάτες είχαν επισκεφθεί αρκετές φορές το βουνό αλλά ήταν η άτυχη στιγμή.

«Το ένα παιδί, ο Γιώργος είχε νοικιάσει σπίτι κι έμενε αρκετό διάστημα και στο χωριό. Τώρα είχαν έρθει οι φίλοι του για τα Χριστούγεννα», είπε και συνέχισε: «Τη συγκεκριμένη ημέρα δεν υπήρχαν άλλοι ορειβάτες δυστυχώς, αν υπήρχαν θα τους έβρισκαν πιο σύντομα, ακόμα κι αν δεν ήταν μαζί».

Μάλιστα, όπως είπε, για την οικογένεια του ενός ορειβάτη που έχασε τη ζωή του, είναι διπλό το πένθος, αφού έφυγε από τη ζωή και ο παππούς του.

Ο πατέρας του συγκεκριμένα έψαχνε τον γιο του, για να του πει τα δυσάρεστα νέα, χωρίς να γνωρίζει ότι και ο ίδιος είναι νεκρός. «Δεν τον έβρισκε κι έτσι ξεκίνησαν και οι έρευνες για τον εντοπισμό των τεσσάρων ορειβατών».

Τέλος, όπως είπε ο ίδιος, «ο θάνατός τους αποδόθηκε σε ασφυξία καθώς ήταν θαμμένοι κάτω από μέτρα χιονιού».

Το χρονικό της τραγωδίας

Σωστικά συνεργεία και εθελοντές έδιναν για δύο ημέρες μάχη με τον χρόνο στα Βαρδούσια Όρη. Οι τέσσερις φίλοι ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με σκοπό να ακολουθήσουν απαιτητική ορεινή διαδρομή, ωστόσο από εκείνη τη στιγμή δεν έδωσαν κανένα σημείο ζωής.

Το όχημά τους εντοπίστηκε, ενώ λίγο πιο πίσω από το σημείο στάθμευσης ξεκινούσε η ανάβαση προς την κορυφή του Κόρακα, όπου το ανάγλυφο του βουνού αλλάζει απότομα και γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Άμεσα σήμανε συναγερμός στις Αρχές. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δύο από τους αγνοούμενους ήταν έμπειροι ορειβάτες, ωστόσο η περιοχή χαρακτηρίζεται εξαιρετικά δύσβατη και επικίνδυνη. Οι χαμηλές θερμοκρασίες, η περιορισμένη ορατότητα και η ιδιαίτερη μορφολογία του εδάφους δυσχέραιναν την επιχείρηση.

Μετά από μια εξαντλητική αναζήτηση υπό δυσμενή καιρό, βρήκαν τα σώματα των τεσσάρων ορειβατών θαμμένα από το χιόνι, σε πολύ μικρή απόσταση το ένα από το άλλο, σχεδόν αγκαλιασμένα.