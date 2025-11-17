Αισιόδοξος ότι το 2026 η Ελλάδα θα συνεχίσει να βρίσκεται σε ρυθμούς ανάπτυξης εμφανίστηκε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, σε αποκλειστική του συνέντευξη στο Newsbeast.

Σε ερώτηση για το ποιες είναι οι προβλέψεις για την επόμενη χρονιά απάντησε: «Eάν συνεχίσουμε με τη σταθερότητα που έχουμε μέχρι σήμερα, τα τελευταία χρόνια, με τις δημοσιονομικές επιδόσεις που είχαμε τα τελευταία χρόνια, με το διεθνές περιβάλλον αυτό που είναι και που δεν είναι άριστο, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλη αβεβαιότητα, αλλά παρ’ όλα αυτά εμείς αναπτυσσόμαστε με έναν αριθμό και θα συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε τα επόμενα χρόνια, εγώ βλέπω κάτι πάνω από το 2% στην Ελλάδα, κάτι πάνω από το 1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα συγκλίνουμε, δηλαδή αναπτυσσόμαστε με διπλάσιο αριθμό. Βλέπω τελευταία μετά την αναθεώρηση των εθνικολογιστικών στοιχείων κάτι θετικό, παρότι αναθεωρήθηκε προς τα κάτω ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ τα προηγούμενα χρόνια, κατά 0,2% ήταν κάτι πολύ θετικό. Αυξήθηκαν οι επενδύσεις. Αυτό είναι πολύ θετικό. Το επενδυτικό κενό καλύπτεται σιγά σιγά. Οι επενδύσεις το 2019 ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 11%. Το 2024 είχαν φτάσει το 16% του ΑΕΠ. Φέτος υπολογίζουμε στο 17%. Του χρόνου ενδεχομένως, αν όλα πάνε καλά, στο 18%. Ακριβώς αυτή η αύξηση των επενδύσεων είναι που προκαλεί τη δυνατότητα σύγκλισης με την υπόλοιπη Ευρώπη, άρα και των εισοδημάτων μας και άρα το επίπεδο της ευημερίας μας».

Για τον κ. Στουρνάρα τα πράγματα στην οικονομία δεν είναι άσπρο ή μαύρο, όπως και ότι η ακρίβεια δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο αλλά διεθνές. Η έμφαση, εκτιμά, πρέπει να δίνεται στις επενδύσεις και στις μεταρρυθμίσεις.

Σε ερώτηση για το πώς βλέπει τον γεωπολιτικό χάρτη ο οποίος είναι ασταθής, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται κλυδωνισμούς και πολιτικά και οικονομικά, απάντησε: «Σαφώς υπάρχει αβεβαιότητα. Ειδικά μετά την πανδημία, μετά την εισβολή στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση, την κρίση τροφίμων, μετά τους δασμούς του νέου Αμερικανού προέδρου, ζούμε σε μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα. Η Ευρώπη δεν τα πάει τόσο άσχημα παρά αυτές τις αβεβαιότητες. Δηλαδή στην προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε διοικητικό συμβούλιο με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είδαμε ότι αναπτύσσεται τελικά με αριθμούς 1 με 2%, όχι τίποτα το φοβερό βέβαια, αλλά όχι όμως και τραγική ύφεση όπως πιστεύαμε ότι οι δασμοί ενδεχομένως να επιφέρουν. Ο πληθωρισμός έχει πέσει στο 2%, χωρίς να θέλουμε να ευλογήσουμε τα γένια μας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θεωρούμε ότι έχουμε επιτύχει ομαλή προσγείωση με όλες αυτές τις δυσκολίες μετά την πανδημία που μας έτυχαν. Αλλά δεν πάμε τόσο άσχημα όσο το αβέβαιο περιβάλλον ενδεχομένως προδίκαζε. Δεν έχουμε επιπτώσεις στα ομόλογα τόσο σημαντικές. Αλλά η Ευρώπη είναι πολύ πιο έτοιμη. Ξέρετε, η ελληνική κρίση δούλεψε και ως μαμή της ιστορίας, αν μου επιτρέπετε αυτή την έκφραση. Λόγω της ελληνικής κρίσης, η Ευρώπη έχει θωρακιστεί σήμερα πολύ περισσότερο. Υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθεροποίησης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ξέρει τη δουλειά της καλύτερα. Πώς να τιθασεύει δύσκολες καταστάσεις. Αλλά και η Γαλλία η ίδια έχει ισχυρούς θεσμούς. Και δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή καμία επίπτωση από το τι συμβαίνει στη Γαλλία, είτε στην αγορά των ομολόγων, είτε σε άλλες χώρες».

Στο τέλος της συνέντευξης αποκαλύπτει στιγμές με τον πατέρα του και πώς διαμόρφωσε τη σκέψη του το γεγονός ότι ήταν αριστερός.

