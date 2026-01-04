Οι μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι επανατοποθετούνται δυναμικά στην εγχώρια αγορά ακινήτων, υλοποιώντας επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους που υπερβαίνει το 1,5 δισ. ευρώ. Πρόκειται για μια στρατηγική στροφή μετά τις εκτεταμένες αποεπενδύσεις της περιόδου της οικονομικής κρίσης, με στόχο την ενίσχυση των ισολογισμών, τη δημιουργία σταθερών εσόδων και τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους.

Οι κινήσεις των τραπεζών επικεντρώνονται κυρίως σε ακίνητα εισοδήματος –όπως σύγχρονα γραφεία, εμπορικά καταστήματα και υποδομές logistics– ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα αποκτώμενα ακίνητα προορίζονται και για ιδιοχρησιμοποίηση, καλύπτοντας στεγαστικές ανάγκες των ίδιων των ομίλων.

Η Εθνική Τράπεζα και η επαναγορά στρατηγικών ακινήτων

Στο επίκεντρο των πρόσφατων εξελίξεων βρίσκεται η Εθνική Τράπεζα, η οποία δρομολογεί την επαναγορά χαρτοφυλακίου ακινήτων που σήμερα στεγάζουν υπηρεσίες και καταστήματά της. Το χαρτοφυλάκιο, αξίας 510,5 εκατ. ευρώ, ανήκει στην Prodea Investments και μισθώνεται έως σήμερα από την τράπεζα, με τη συναλλαγή να αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Η κίνηση αυτή ενισχύει τα πάγια του ομίλου και μειώνει το κόστος μισθώσεων, ενώ παράλληλα σηματοδοτεί μια ιστορική αναδίπλωση, καθώς η Prodea αποτελεί τη μετεξέλιξη της πρώην «Εθνική Πανγαία», που είχε δημιουργηθεί με ακίνητα της ίδιας της τράπεζας. Τα προηγούμενα χρόνια, η Εθνική είχε προχωρήσει και σε άλλες αντίστοιχες εξαγορές, ενισχύοντας σταδιακά το ιδιόκτητο χαρτοφυλάκιό της.

Το επενδυτικό πλάνο της Eurobank

Επιθετική στρατηγική ακολουθεί και ο όμιλος της Eurobank, με επενδυτικό πρόγραμμα 400 εκατ. ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια. Στόχος είναι η αύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων από περίπου 1,32 δισ. ευρώ σήμερα σε επίπεδα 1,8–2 δισ. ευρώ, συνυπολογίζοντας και τις αναμενόμενες υπεραξίες.

Από το συνολικό ποσό, τα 300 εκατ. ευρώ κατευθύνονται σε νέες αγορές ακινήτων εισοδήματος και τα υπόλοιπα 100 εκατ. ευρώ σε αναβαθμίσεις υφιστάμενων κτιρίων. Στο επίκεντρο βρίσκονται γραφεία σε περιοχές των βορείων –και ενδεχομένως των νοτίων– προαστίων, με έμφαση σε μισθώσεις μεγάλης διάρκειας και ελεγχόμενο επενδυτικό ρίσκο. Το χαρτοφυλάκιο της Eurobank αποφέρει ετήσια έσοδα άνω των 90 εκατ. ευρώ, με στόχο να προσεγγίσουν τα 100 εκατ. ευρώ.

Πειραιώς: Trastor, συνεργασίες και νέες αναπτύξεις

Στην αγορά ακινήτων παραμένει ιδιαίτερα ενεργός και ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, με βασικό όχημα την Trastor ΑΕΕΑΠ, της οποίας το χαρτοφυλάκιο υπερβαίνει τα 715 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο συνολικός όγκος ακινήτων του ομίλου εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,3 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογούνται μεταβιβάσεις κατοικιών, αλλά και στρατηγικές συνεργασίες με την Dimand Real Estate για την αξιοποίηση μεγάλων αστικών ακινήτων, μεταξύ των οποίων και το ιστορικό κτίριο της Εθνικής Ασφαλιστικής στο κέντρο της Αθήνας, που θα στεγάσει τα νέα κεντρικά γραφεία του ομίλου.

Alpha Bank και το Project Skyline

Σημαντική κινητικότητα καταγράφεται και από την Alpha Bank, η οποία σχεδιάζει επενδύσεις περίπου 500 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια, με στόχο την αύξηση της αξίας του ιδιόκτητου χαρτοφυλακίου ακινήτων σε τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ.

Κομβικό ρόλο παίζει το Project Skyline, στο οποίο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Premia Properties και η EBRD. Παράλληλα, η Alpha Bank προχωρά σε επιλεκτικές αγορές εμβληματικών ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας και σε εμπορικούς άξονες, ενώ έχει αποφασίσει να διατηρήσει ορισμένα κτίρια για τη στέγαση των νέων κεντρικών της γραφείων.

Συνολικά, οι κινήσεις των τραπεζών αποτυπώνουν μια ευρύτερη επαναχάραξη στρατηγικής στο real estate, με στόχο όχι μόνο την απόδοση κεφαλαίων, αλλά και την ενίσχυση της λειτουργικής τους αυτονομίας σε μια αγορά που εμφανίζει αυξημένη επενδυτική κινητικότητα.