Σε δοκιμασία για γερά νεύρα εξελίσσεται η μεγάλη επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με τα μπλόκα των αγροτών να αναγκάζουν χιλιάδες οχήματα να κινηθούν μέσω παρακαμπτήριων οδών.

Η κάμερα του drone του Orange Press Agency καταγράφει εντυπωσιακές όσο και αποκαρδιωτικές εικόνες, με την ουρά των αυτοκινήτων να σχηματίζει ένα ατελείωτο «ποτάμι» από φώτα μέσα στη νύχτα.

Από το απόγευμα της Κυριακής, η κίνηση στο εθνικό οδικό δίκτυο με κατεύθυνση την Αθήνα διεξάγεται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες, καθώς οι οδηγοί καλούνται να περάσουν από τις «συμπληγάδες» της Εθνικής Οδού Λαμίας-Αθηνών.

Το «έμφραγμα» των 12 χιλιομέτρων

Η ταλαιπωρία ξεκινά από το ύψος του Κάστρου, όπου λόγω του αγροτικού μπλόκου, τα οχήματα εκτρέπονται και αναγκάζονται να κινούνται επί χιλιόμετρα στον παράδρομο, ο οποίος έχει δεχτεί υπερβολικό φορτίο.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται λίγο παρακάτω, στην περιοχή της Αλίαρτου. Εκεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχει σχηματιστεί ένα γιγαντιαίο μποτιλιάρισμα που αγγίζει τα 12 χιλιόμετρα.

Η ουρά ξεκινά από το Μαυρομμάτι (πριν τον κόμβο των Βαγίων) και εκτείνεται μέχρι το Αμπελοχώρι και τη Θήβα, με τα οχήματα να κινούνται σημειωτόν.