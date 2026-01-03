Δραματικό ήταν το τέλος στην αναζήτηση του 45χρονου Κωνσταντίνου Γκίνη, που εδώ και δέκα ημέρες, αγνοούνταν τα ίχνη του, με την αυλαία στην αγωνία των δικών του να ρίχνει η εύρεση της σορού του διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου στις Σέρρες.

Όπως αποκαλύπτουν νεότερες πληροφορίες, η σορός του διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροίων στις Σέρρες, εντοπίστηκε σε υψόμετρο πάνω από 1400 μέτρα, με τον άνδρα να είναι σχεδόν γυμνός και να φορά μόνο εσώρουχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σορό του υπάρχουν κάποια σημάδια που θα εκτιμηθεί η προέλευσή τους από τη νεκροψία, ενώ όπως φαίνεται κοντά του δεν βρέθηκε κάποιο αιχμηρό αντικείμενο.

Τη διαδικασία δυσκολεύει το ότι η σορός του 45χρονου φέρει δαγκωματιές από άγρια ζώα, με περισσότερες λεπτομέρειες για τον θάνατό του να δείχνει η νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 05.01.2025.

Ο άνδρας αναγνωρίστηκε από τα ρούχα που φέρεται να είχε κοντά του αλλά και από το αυτοκίνητο. Η σορός βρέθηκε μπρούμυτα σε κακή κατάσταση και τα ρούχα είναι αυτά που φορούσε ο 45χρονος την ημέρα της εξαφάνισής του. Αυτό το επιβεβαίωσε και η γυναίκα του, η οποία αναγνώρισε τα ρούχα του από φωτογραφία που της έστειλε η αστυνομία.

Τον νεκρό άνδρα βρήκαν τυχαία κυνηγοί – μέλη του ΟΦΚΑΘ, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές σε υψόμετρο 1430 μέτρων. Με τη σειρά τους, αστυνομικοί και πυροσβέστες έσπευσαν στο βουνό και ξεκίνησαν τις διαδικασίες για την απομάκρυνση της σορού και τη συλλογή στοιχείων.

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροίων είχε εξαφανιστεί από τις 23 Δεκεμβρίου.