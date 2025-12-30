Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και των εθελοντικών ομάδων σε διάφορα σημεία του όρους Μπέλες για την εύρεση κάποιου ίχνους του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων, Κωνσταντίνου Γκίνη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το πρωί της περασμένης Τρίτης, 23 Δεκεμβρίου.

Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές φέρεται να έχουν στα χέρια τους ένα σημείωμα, το οποίο ο 45χρονος είχε αφήσει σε τσέπη ενός σακακιού του και στο οποίο είχε γράψει τα ονόματα της συζύγου του και των δύο παιδιών και δίπλα στο κάθε όνομα τη λέξη «σε αγαπώ».

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, στο σημείωμα δεν υπάρχει ημερομηνία, ενώ εκτιμάται ότι ο 45χρονος το άφησε προκειμένου να το βρει η σύζυγός του.

Εξετάζονται ακόμη τα ευρήματα που ανέκτησαν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές από το cloud του smart watch του 45χρονου πυροσβέστη και τα οποία δείχνουν τις διαδρομές που έκανε το τελευταίο διάστημα, αλλά και την ψυχολογική του κατάσταση.

Συγκεκριμένα, ο 45χρονος τις τελευταίες ημέρες κοιμόταν ελάχιστα, δηλαδή το πολύ δύο με τρεις ώρες κάθε βράδυ, και ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος, αναφέρουν οι πληροφορίες της ιστοσελίδας. Επίσης, το τελευταίο βράδυ πριν εξαφανιστεί, δηλαδή το βράδυ της Δευτέρας, 22 Δεκεμβρίου, ο 45χρονος είχε κοιμηθεί μόλις μία ώρα και ένα τέταρτο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, πέραν από τις συνηθισμένες διαδρομές που έκανε ο 45χρονος ως περιπατητής στο όρος Μπέλες, βρήκαν μέσω του cloud του smart watch μια ακόμα διαδρομή, η οποία δεν ήταν σε αυτές που ακολουθούσε συνήθως και η οποία έχει μπει επίσης στο «μικροσκόπιο» των υπηρεσιών, αλλά και των ομάδων που τον αναζητούν στο όρος.

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών έχει τεθεί και το κινητό τηλέφωνο του 45χρονου.

Οι αστυνομικές αρχές που ερευνούν την εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και τις πτυχές της ζωής του και έχουν μιλήσει τόσο με μέλη της οικογένειάς του όσο και με συναδέλφους του στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος έφυγε το πρωί της Τρίτης, 23 Δεκεμβρίου, από το σπίτι του στα Άνω Πορόια με το αυτοκίνητο, το οποίο ανήκει στη μητέρα του, και χωρίς να πάρει μαζί του το κινητό του τηλέφωνο, τραπεζικές κάρτες και άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Η εξαφάνισή του δηλώθηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, την επόμενη ημέρα, στις 24 Δεκεμβρίου, από τη σύζυγό του και, σύμφωνα με το silver alert που εκδόθηκε, ο 45χρονος την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε «δύο λεπτά μπουφάν χρώματος σκούρου μπλε και πετρόλ, γκρι πουλόβερ, μαύρο κοντομάνικο polo μπλουζάκι με λαχανί ρίγα στον γιακά, μαύρο παντελόνι με φερμουάρ στα πλαϊνά και μαύρα αθλητικά παπούτσια».