Συμπληρώνεται αύριο μία εβδομάδα από τη μυστηριώδη εξαφάνιση του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων στις Σέρρες, Κωνσταντίνου Γκίνη, με την αγωνία της οικογένειας και των δικών του ανθρώπων να κορυφώνεται, καθώς οι έρευνες παραμένουν άκαρπες.

Τα ίχνη του πυροσβέστη χάθηκαν το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου, όταν έφυγε από το σπίτι όπου διέμενε με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά τους και δεν επέστρεψε ποτέ. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 45χρονος έφυγε παίρνοντας μόνο το αυτοκίνητό του, χωρίς κινητό τηλέφωνο, πορτοφόλι ή τραπεζικές κάρτες, και κατευθύνθηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ερευνήσει όλες τις κάμερες ασφαλείας στο χωριό και στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς να εντοπιστεί κάποιο ίχνος ούτε του ίδιου ούτε του οχήματός του. Παράλληλα, εξετάζονται το κινητό, το τάμπλετ και οι ηλεκτρονικές συσκευές του 45χρονου, στην προσπάθεια να προκύψουν απαντήσεις που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και σήμερα με το πρώτο φως της ημέρας, με τη συμμετοχή πεζοπόρων τμημάτων και drones, ωστόσο χωρίς αποτέλεσμα. Όπως επισημαίνουν οι διασώστες, οι δύσκολες καιρικές συνθήκες των προηγούμενων ημερών δυσχέραναν σημαντικά τις έρευνες, ιδίως από αέρος.

Συνάδελφοι και φίλοι περιγράφουν τον Κωνσταντίνο Γκίνη ως έναν άνθρωπο αφοσιωμένο στην υπηρεσία του και ιδιαίτερα έμπειρο στη μορφολογία της περιοχής, την οποία γνώριζε καλά τόσο ως πυροσβέστης όσο και ως περιπατητής.

«Τίποτα δεν ξέρουμε. Δεν τον είδε κανείς», λένε άτομα από το περιβάλλον του.

Στο Live News μίλησε η μητέρα του αγνοούμενου, περιγράφοντας την απόγνωσή της: «Εκατό σενάρια έβαλα στο κεφάλι μου, δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Μπορεί να ήθελε να φύγει μόνος του, μπορεί κάποιος να τον πήρε τηλέφωνο, να έφυγε στα γρήγορα, δεν πήρε το κινητό. Τι να πω; Εγώ είμαι πολύ χάλια».

Όπως ανέφερε, οι αστυνομικές αρχές έχουν πάρει όλες τις συσκευές του γιου της και έχουν ερευνήσει εξονυχιστικά την περιοχή. «Τα ψάχνει η Αστυνομία, κάμερες, πράγματα, άκρη δεν βγάζουν. Όλο το βουνό το έψαξαν. Το αυτοκίνητο δεν βρέθηκε πουθενά. Το αυτοκίνητο δεν χάνεται τόσο εύκολα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το βράδυ της Παρασκευής, Βούλγαροι κυνηγοί εντόπισαν σε υψόμετρο περίπου 1.600 μέτρων, κοντά στο φυλάκιο Παπαδοπούλα, ένα όχημα με παρόμοια χαρακτηριστικά με εκείνο του αγνοούμενου πυροσβέστη. Ωστόσο, μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν ανήκε στον Κωνσταντίνο Γκίνη.

Όταν συμπληρώθηκαν περισσότερες από 24 ώρες χωρίς να επιστρέψει στο σπίτι ή να εμφανιστεί στην υπηρεσία του, η σύζυγός του δήλωσε την εξαφάνισή του στο Αστυνομικό Τμήμα Ποροΐων.