Χωρίς αποτέλεσμα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου Κωσταντίνου Γκίνη, διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων στις Σέρρες, ο οποίος αγνοείται από το πρωί της Τρίτης.

Ο άνδρας έφυγε από το σπίτι του, όπου ζει με τη σύζυγο και τα παιδιά του, αφήνοντας πίσω το κινητό, το πορτοφόλι και τα προσωπικά του αντικείμενα, αλλά απομακρύνθηκε με το αυτοκίνητό του.

Στις επιχειρήσεις εντοπισμού συμμετέχουν η Πυροσβεστική, η Αστυνομία, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σιντικής, καθώς και εθελοντικές ομάδες της ΕΠΟΜΕΑ, του ΟΦΚΑΘ και του Κυνηγετικού Συλλόγου Ροδόπολης. Οι έρευνες εστιάζουν κυρίως σε δυσπρόσιτες περιοχές και υποστηρίζονται από drone.

Για την εξαφάνιση του 45χρονου έχει εκδοθεί Silver Alert, με τις αρχές να καλούν όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα.

Το χρονικό

Από όσα έχουν γίνει γνωστά η οικογένεια του πήγε στη σχολική γιορτή των παιδιών και ο ίδιος είπε ότι θα μείνει σπίτι να ξεκουραστεί.

Ενώ βρισκόταν μόνος στο σπίτι ο 45χρονος άφησε το κινητό του και χρήματα και φέρεται να έφυγε από την οικία και από εκείνη τη στιγμή δεν γνωρίζει κανείς το παραμικρό.

Όπως είπε ο κουνιάδος, του πήρε το αυτοκίνητό του και έφυγε χωρίς να πάρει χρήματα ή κινητό, ενώ σε ερώτηση αν είχε αποκαλύψει αν τον απασχολούσε κάτι, απάντησε αρνητικά. «Δεν ξέρουμε τίποτα», είπε.

Η εξαφάνιση του 45χρονου δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πορροΐων από τη σύζυγό του, όταν διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε από το σπίτι για περισσότερες από 24 ώρες και δεν εμφανίστηκε ούτε στην υπηρεσία του.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Πορροΐων και από γειτονικές περιοχές να πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους σε ορεινές, αγροτικές και δύσβατες περιοχές.

Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στον εντοπισμό του ίδιου όσο και του οχήματός του. Στην επιχείρηση συμμετέχει και η Αστυνομία, συνδράμοντας στον συντονισμό και την συλλογή πληροφοριών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρότι ο 45χρονος βρισκόταν σε άδεια, συνήθιζε να επισκέπτεται το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.