Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στις Σέρρες για τον εντοπισμό του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων, Κωνσταντίνου Γκίνη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το πρωί της Τρίτης, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις αρχές και στους οικείους του.

Η εξαφάνιση του 45χρονου δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πορροΐων από τη σύζυγό του, όταν διαπιστώθηκε ότι είχε λείψει από το σπίτι για περισσότερες από 24 ώρες, χωρίς να εμφανιστεί ούτε στην εργασία του.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο άνδρας αποχώρησε με το αυτοκίνητό του, χωρίς να έχει μαζί του το κινητό του τηλέφωνο και το πορτοφόλι του. Οι αρχές εκτιμούν πως το smartwatch που φέρεται να φορούσε ενδέχεται να αποδειχθεί κρίσιμο για τον εντοπισμό του.

Αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή, αναζητώντας οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να οδηγήσει στα ίχνη του αγνοούμενου. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, από σήμερα στις έρευνες αναμένεται να συνδράμει και η 14η ΕΜΑΚ, ενώ θα χρησιμοποιηθεί και drone για εναέρια επιτήρηση.

«Δεν φαινόταν να τον απασχολεί κάτι», είπε ο διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων.

«Δεν πήρε μαζί του προσωπικά αντικείμενα, ούτε κινητό, ούτε πορτοφόλι. Όμως πήρε το αυτοκίνητο του. Πριν φύγει δεν είπε σε κανέναν τίποτα. Δεν γνωρίζει κανείς τίποτα, δεν είδε κανείς τίποτα. Δεν φαινόταν να τον απασχολεί κάτι» πρόσθεσε.

Το μεσημέρι της Τετάρτης ενεργοποιήθηκε Silver Alert από τη Γραμμή Ζωής, με σχετική ανακοίνωση να αναφέρει τα εξής:

«Ο Κωνσταντίνος Γκίνης, 45 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στην Άνω Πορόια Σερρών, το πρωί της 23/12/25, όταν έφυγε από την οικία του προς άγνωστη κατεύθυνση και για άγνωστη αιτία με το υπ’ αριθμόν ΕΡΜ 4499 Ι.Χ.Ε όχημά του, μάρκας TOYOTA RAV-4, χρώματος ασημί. Έκτοτε αγνοείται.

Έχει μετωπική φαλάκρα και περιμετρικά της κεφαλής καστανά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,76μ και είναι αδύνατος.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε δύο λεπτά μπουφάν χρώματος σκούρου μπλε και πετρόλ, γκρι πουλόβερ, μαύρο κοντομάνικο polo μπλουζάκι με λαχανί ρίγα στον γιακά, μαύρο παντελόνι με φερμουάρ στα πλαϊνά και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το μεσημέρι της 24/12/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.

Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065».