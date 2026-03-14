Η ΑΕΚ την περασμένη Πέμπτη (12/3) έκανε πάρτι απέναντι στην Τσέλιε στην Σλοβενία επικρατώντας με 0-4 στο πρώτο ματς για τους «16» του Europa Conference League.

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ δημοσίευσε την παρακάμερα από το παιχνίδι με φόντο τους φιλάθλους στην κερκίδα που έστησαν και αυτοί με την σειρά τους πάρτι και στο τέλος κόσμος και παίκτες πανηγύρισαν όλοι μαζί τη νίκη.

Επίσης, στον αγωνιστικό χώρο πάτησε και ο Μάριος Ηλιόπουλος, με τον «ισχυρό» άνδρα της ΑΕΚ να δίνει σε όλους συγχαρητήρια για την εμφάνιση της ομάδας.

Δείτε την παρακάμερα του αγώνα: