Στο κατάμεστο ξενοδοχείο Imperial της Λάρισας ξεκινά το 3ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με τον πρόεδρος της ΝΔ, πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να τυγχάνει θερμής υποδοχής, με χειροκροτήματα και επευφημίες.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο κ. Μητσοτάκης χρειάστηκε αρκετά λεπτά μέχρι να καταφέρει να διασχίσει τον χώρο και να φτάσει στην αίθουσα της εκδήλωσης, καθώς ο κόσμος τον σταματούσε διαρκώς για μια χειραψία. Ο πρωθυπουργός, ιδιαίτερα ευδιάθετος, έβγαλε δεκάδες selfies και συνομίλησε με τους πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς. Οι ιαχές «καλώς ήρθες πρόεδρέ μου» και «καλώς ήρθες πρωθυπουργέ» κυριάρχησαν, ενώ δεν έλειψαν και οι αναφορές στις επόμενες κάλπες, με πολλούς να του φωνάζουν «πάμε για το 50%».

Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε στην είσοδο ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, Κώστας Σκρέκας, ενώ μόλις ο κ. Μητσοτάκης εισήλθε στον χώρο της εκδήλωσης, κάθισε δίπλα στον Θοδωρή Ρουσόπουλο, εν αναμονή της έναρξης της ομιλίας του.