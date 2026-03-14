Σε έναν αγώνα που δεν ξεκίνησε και με τον ιδανικό τρόπο, καθώς υπήρξαν ισχυρές καταιγίδες και χαμηλή θερμοκρασία ο Γιώργος Παναναστασίου χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων που διεξάγεται στην Λευκωσία.

Ο νεαρός πρωταθλητής στην έκτη και τελευταία του βολή κατάφερε να περάσει από την 9η στην 3η θέση και να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο με 70,99 μέτρα. Οι βολές του στον αγώνα ήταν: άκυρη, 64,22 μ, άκυρη, άκυρη, άκυρη, 70,99 μ.

Η σφυροβολία των ανδρών Κ23 ξεκίνησε με μισή ώρα καθυστέρηση λόγω της έντονης βροχόπτωσης και αυτό επηρέασε όλους τους αθλητές.

Ο αθλητής στις πρώτες του βολές έδειχνε αρκετά σφιχτός λόγω του κρύου όμως στην έκτη βολή κατάφερε να αντιδράσει και να πάρει τελικά το μετάλλιο.

«Δεν θα μπορούσα να μην δώσω τον καλύτερο μου εαυτό αφού ήρθαν μέχρι την Κύπρο οι δικοί μου άνθρωποι να με δουν», είπε μεταξύ άλλων ο πρωταθλητής της σφυροβολίας.

Το χρυσό μετάλλιο πήρε ο Ούγγρος Αρμίν Σάμπαντος με 74,45 μ. και δεύτερος ήταν ο Κύπριος Ιωσήφ Κεσίδης με 74,17 μέτρα.