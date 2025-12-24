Σε εξέλιξη είναι από το πρωί της Τετάρτης έρευνες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής στην περιοχή των Άνω Πορόιων Σερρών για τον εντοπισμό του διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου της περιοχής.

Ο 45χρονος αγνοείται από το πρωί της Τρίτης, όταν έφυγε με το αυτοκίνητό του από το σπίτι και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Η εξαφάνιση του 45χρονου άντρα δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πορροΐων από τη σύζυγό του, όταν διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε από το σπίτι για περισσότερες από 24 ώρες, χωρίς να έχει εμφανιστεί ούτε στην υπηρεσία του.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Πορροΐων και από γειτονικές περιοχές να πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους σε ορεινές, αγροτικές και δύσβατες περιοχές. Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στον εντοπισμό του ίδιου όσο και του οχήματός του. Στην επιχείρηση συμμετέχει και η Αστυνομία, συνδράμοντας στον συντονισμό και την συλλογή πληροφοριών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, παρότι ο 45χρονος βρισκόταν σε άδεια, συνήθιζε να επισκέπτεται το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο. Μέχρι στιγμής δεν ζητήθηκε η συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας ή δυνάμεων της ΕΜΑΚ, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς οι Αρχές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον άμεσο εντοπισμό του αγνοούμενου.