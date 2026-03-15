Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 14-8 για το πρωτάθλημα της Waterpolo League, πήρε την 59η συνεχόμενη νίκη σε ντέρμπι με τον αιώνιο αντίπαλό του και είναι πλέον στο +3 στη βαθμολογία.

Στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας, πριν λίγες εβδομάδες, οι «πράσινοι» ήταν συνεχώς μπροστά στο σκορ, οι «ερυθρόλευκοι» όμως έκαναν την ανατροπή στο τέλος και κατέκτησαν το τρόπαιο. Όπως και να έχει, ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι, μια μεγάλη μάχη, αλλά αυτή τη φορά, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος, οι Πειραιώτες πήραν πιο εύκολα τη νίκη.

Το πρώτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε με τους γηπεδούχους να προηγούνται με 4-3 και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ήταν μπροστά με 8-6, με τα πάντα να κρίνονται στην τρίτη περίοδο. Εκεί, ο Ολυμπιακός με επιμέρους σκορ 4-0 ξέφυγε με 12-6 και τελικά πήρε τη νίκη με 14-8.

Μια νίκη που έχει ως αποτέλεσμα να βρίσκεται στην 1η θέση και στο +3 από τον Παναθηναϊκό.