Με τον Ραφίνια να πετυχαίνει χατ-τρικ, η Μπαρτσελόνα πάτησε με 5-2 τη Σεβίλλη για την 28η αγωνιστική της La Liga και είναι στο +4 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «μπλαουγκράνα» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και κέρδισαν πέναλτι στο 8′ σε μαρκάρισμα του Σο στον Κανσέλο, με τον Ραφίνια να εκτελεί στο 9′ για το 1-0. Σκορ που δεν έμεινε για πολύ πάντως, καθώς στο 19′ οι γηπεδούχοι κέρδισαν και δεύτερο πέναλτι, αυτή τη φορά για χέρι του Κάρμονα, με τον Ραφίνια να εκτελεί στο 20′ και να ευστοχεί ξανά.

Από πολύ νωρίς, επομένως, το σκορ ήταν στο 2-0 και στο 38′ ήρθε και το 3-0 από τον Όλμο, ο οποίος πλάσαρε στη γωνία μετά το γύρισμα του Μπερνάλ. Όλα ήταν εύκολα, με λίγα λόγια, για τους Καταλανούς, με τους φιλοξενούμενους να αντιδρούν στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και να μειώνουν σε 3-1 στο 45’+3′ με τρομερό βολέ του Όσο μετά τη σέντρα του Σάντσεθ.

Στο 52′ ο Ραφίνια με σουτ από το ύψος της περιοχής έστειλε τη μπάλα, η οποία κόντραρε σε αντίπαλο, στο παραθυράκι του Βλαχοδήμου για το 4-1 και στο 60′ ο Κανσέλο με ωραία ατομική ενέργεια και τελείωμα έγραψε το 5-1 μέσα σε αποθέωση.

Η Μπαρτσελόνα είχε ευκαιρίες για να πετύχει κι άλλα γκολ στη συνέχεια αλλά δεν το έκανε, για να διαμορφωθεί το τελικό 5-2 στο 92′ με κεφαλιά του Σο.