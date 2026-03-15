Με γκολ των Χριστόπουλου και Πόμπο, η Κηφισιά νίκησε με 2-0 τον Βόλο για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League και είναι, πλέον, στο +10 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Οι γηπεδούχοι, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ήταν ανώτεροι στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και δικαιώθηκαν στην πρώτη σημαντική φάση που δημιούργησαν. Ήταν το 25ο λεπτό, όταν ο Λαρουσί με βαθιά μπαλιά έβγαλε τον Χριστόπουλο τετ-α-τετ με τον Σιαμπάνη και ο 23χρονος επιθετικός πλάσαρε εύστοχα και άνοιξε το σκορ (1-0).

Ο Βόλος είχε την ευκαιρία να απαντήσει στο 36΄, όμως ο Ραμίρες σταμάτησε το σουτ του Χουάνπι μέσα από την περιοχή, ενώ στο 41΄ το ωραίο σουτ του Γκονζάλες δεν βρήκε στόχο.

Η Κηφισιά ήταν ανώτερη στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασε κοντά σε δεύτερο γκολ στο 48΄, αλλά ο Σιαμπάνης έκανε σπουδαία επέμβαση σε σουτ του Ζέρσον Σόουζα. Ο ίδιος παίκτης είχε ακόμη μεγαλύτερη ευκαιρία στο 64΄, όταν ο Χριστόπουλος τον έβγαλε απέναντι από τον Σιαμπάνη, όμως ο Πορτογάλος αστόχησε.

Τελικά, οι νεοφώτιστοι επιβραβεύθηκαν για την επιμονή τους στο 68΄, όταν ο Πόμπο με όμορφη ατομική ενέργεια και σουτ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του (2-0). Ο Βόλος δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να αντιδράσει και συμπλήρωσε δέκα συνεχόμενους αγώνες χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Πέτκοφ, Πόμπο (82΄ Μπένι), Αντονίσε (58΄ Εμπο), Σόουζα, Ρουκουνάκης (66΄ Βιγιαφάνιες), Κονατέ, Ποκόρνι, Χριστόπουλος (66΄ Μίγιτς), Λαρουσί (83΄ Χουχούμης), Αμάνι.

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Μύγας (55΄ Γρόσδης), Χέρμανσον, Κάργας, Αμπάντα, Σόρια (61΄ Κύρκος), Μπουζούκης (72΄ Μαρτίνες), Κόμπα (72΄ Φορτούνα), Γκονζάλες, Χουάνπι (46΄ Λάμπρου), Ουρτάδο.