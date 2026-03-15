Η Καλαμάτα επιστρέφει στη Stoiximan Super League έπειτα από αναμονή 26 χρόνων και οι παίκτες με τους οπαδούς το γιόρτασαν με την ψυχή τους, έχοντας για… παρέα και το τρόπαιο για το πρωτάθλημα του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Η «μαύρη θύελλα» είχε εξασφαλίσει από την περασμένη εβδομάδα την άνοδο και τώρα ήταν η ώρα των πανηγυρισμών, για μια επιτυχία που όλοι στην πόλη της Μεσσηνίας περίμεναν εδώ και 26 χρόνια.

Ο αγώνας με τον Ολυμπιακό Β’ δεν είχε κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς αυτό που περίμεναν όλοι όσοι ήταν στο γήπεδο ήταν να δουν το τρόπαιο, το οποίο σήκωσε πρώτος ο αρχηγός Γιώργος Παυλίδης μέσα σε αποθέωση.

Για την ιστορία, η Καλαμάτα πανηγύρισε την άνοδο με νίκη επί του Ολυμπιακού Β’ με 1-0, χάρη σε γκολ του Μιράντα με πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.