Ιταλικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος επλήγη και καταστράφηκε σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε με ντρόουν, στην αεροπορική βάση Αλί Αλ Σαλέμ, στο Κουβέιτ.

Στη συγκεκριμένη βάση σταθμεύουν ιταλικά και αμερικανικά αεροσκάφη και ντρόουν. Όπως ανακοίνωσε το ιταλικό υπουργείο Άμυνας, δεν υπάρχουν τραυματίες, διότι το σύνολο του προσωπικού είχε μετακινηθεί εγκαίρως σε καταφύγιο.

Μεγάλο μέρος του πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού, δε, εγκατέλειψε τη βάση τις τελευταίες ημέρες, για λόγους ασφαλείας.

Difesa: attacco con drone alla base di Ali Al Salem in #Kuwait, personale italiano in sicurezza.

Roma, #15marzo 2026

«Questa mattina la base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita capacità e personale americano e italiano, è stata oggetto di un attacco con drone che ha colpito… pic.twitter.com/Ebqt4UNa05 — Forze Armate StatoMaggioreDifesa (@SM_Difesa) March 15, 2026

«Οι αποστολές μας συνεχίζονται, δεν πρόκειται να μας φοβίσουν. Μειώνουμε το προσωπικό μας το οποίο βρίσκεται στις βάσεις της ευρύτερης περιοχής, αλλά πρόκειται να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις που έχουμε λάβει» δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι.