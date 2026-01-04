Ταυτοποιήθηκαν τα 40 θύματα, εκ των οποίων 20 ανήλικοι, που έχασαν τη ζωή τους στην φωτιά σε μπαρ στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά της Ελβετίας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής η αστυνομία του καντονιού Βαλέ.

Η αστυνομία καταμέτρησε συνολικά 21 Ελβετούς, εννέα Γάλλους εκ των οποίων μια Γαλλοελβετίδα και μια γυναίκα με τριπλή υπηκοότητα: γαλλική, ισραηλινή και βρετανική, έξι Ιταλούς εκ των οποίων ένας υπήκοος Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μια Βελγίδα, μια Πορτογαλέζα, ένας Ρουμάνος και ένας Τούρκος, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Τα θύματα αυτά ήταν ηλικίας μεταξύ 14 και 39 ετών.

Ακολουθούν οι λεπτομερείς πληροφορίες που παρείχε η αστυνομία, η οποία ωστόσο δεν δίνει τα ονόματα:

11 Ελβετίδες (μια 14 ετών, τέσσερις 15 ετών, μια 16 ετών, μια 18 ετών, μια 21 ετών, δύο 22 ετών και μια 24 ετών)

10 Ελβετοί (τρεις 16 ετών, ένας 17 ετών, τρεις 18 ετών, ένας 20 ετών, ένας 21 ετών και ένας 31 ετών).

Δύο Γαλλίδες 26 και 33 ετών, μια Γαλλοελβετίδα 24 ετών και μια 15χρονη με τριπλή υπηκοότητα: γαλλική, ισραηλινή και βρετανική

Πέντε Γάλλοι (ένας 14 ετών, ένας 17 ετών, ένας 20 ετών, ένας 23 ετών και ένας 39 ετών)

Δύο Ιταλίδες (15 και 16 ετών)

Τρεις Ιταλοί 16 ετών και ένας 16χρονος υπήκοος Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Μια Βελγίδα 17 ετών

Μια Πορτογαλέζα 22 ετών

Ένας Ρουμάνος 18 ετών

Ένας Τούρκος 18 ετών

Επίσης, 119 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 113 έχουν ταυτοποιηθεί έως σήμερα.