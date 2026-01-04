Σε ένα εκπληκτικό ντέρμπι, ο ΠΑΟΚ πήρε την εκτός έδρας νίκη με 3-2 επί του Ολυμπιακού, «εκδικήθηκε» για την ήττα στον τελικό του Λιγκ Καπ και είναι πλέον μόνος στην 3η θέση της Volley League, με τους ηττημένους να μένουν στην 4η.

Το παιχνίδι άρχισε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο-πόντο μέχρι το 8-8, κάπου εκεί όμως οι «ασπρόμαυροι» ανέβασαν την απόδοσή τους, ξέφυγαν με 14-19 και έφτασαν στο 22-25, παίρνοντας το πρώτο σετ.

Η απάντηση των «ερυθρόλευκων» ήρθε αμέσως μετά καθώς στο δεύτερο σετ κατάφεραν να ξεφύγουν μετά το 20-20, προηγήθηκαν με 23-20 και με 25-22 έκαναν το 1-1. Με ανεβασμένη ψυχολογία, οι γηπεδούχοι πήραν και το επόμενο σετ, με 25-21 αυτή τη φορά, κάνοντας το 2-1 και πλησιάζοντας στη νίκη.

Οι φιλοξενούμενοι, όμως, δεν πτοήθηκαν και στο 4ο σετ μπήκαν δυνατά, πήραν από νωρίς το προβάδισμα και με 25-20 έκαναν το 2-2 και έστειλαν το ντέρμπι στο tie break. Εκεί, ο ΠΑΟΚ ήταν πιο ψύχραιμος και έφτασε στο 15-12, παίρνοντας τη νίκη με 3-2, με αποτέλεσμα να ανέβει στην 3η θέση της βαθμολογίας, αφήνοντας τον Ολυμπιακό στην 4η.

Τα σετ: 22-25, 25-22, 25-21, 20-25, 12-15