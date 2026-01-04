Ο Γιώργος Παπαδάκης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών, το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, μετά από βαρύ έμφραγμα που υπέστη. Η είδηση για τον θάνατό του σκόρπισε θλίψη σε όλη την Ελλάδα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στον θάνατο του σπουδαίου δημοσιογράφου χαρακτηρίζοντάς τον ως μια από τις επιδραστικότερες φωνές της ενημέρωσης και της ελληνικής τηλεόρασης λέγοντας πως αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους τηλεθεατές και άντεξε όσο κανένας στον χρόνο.

Από τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων που περίμενα να διαβάσει πριν πάω στο σχολείο, αρκετά χρόνια μετά, είχα και εγώ την ευκαιρία να είμαι καλεσμένος στο «Καλημέρα Ελλάδα». Θα του είμαι για πάντα ευγνώμων για τον χώρο και τον χρόνο που μου παραχώρησε για να εκθέσω τις απόψεις μου.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους.