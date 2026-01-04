Πιο κοντά από ποτέ στην απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς είναι πλέον ο Ολυμπιακός, καθώς η Παρτίζαν συμφώνησε να τον αφήσει ελεύθερο, αποταμιεύοντας το ποσό των 420.000 ευρώ που θα έπρεπε να του δώσει μέχρι το τέλος της σεζόν.

Το κλίμα για τον Αμερικανό σέντερ είναι βαρύ κι ασήκωτο στο Βελιγράδι καθώς μπήκε στο στόχαστρο των οπαδών μετά την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και αποδοκιμαζόταν έντονα σε κάθε παιχνίδι. Μια κατάσταση που τον οδήγησε στην απόφαση να αποχωρήσει, ενημερώνοντας σχετικά τη διοίκηση της ομάδας.

Οι «ερυθρόλευκοι» εξέφρασαν από την πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον τους και στη συνέχεια μπήκε στο παιχνίδι και η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία κάποια στιγμή φερόταν να είναι και το φαβορί για την απόκτησή του. Αυτό έγραφαν σε Ισραήλ και Σερβία, όλα όμως δείχνουν πως ο Τζόουνς θα έρθει στην Ελλάδα για να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Αμερικανός σέντερ έχει συμφωνήσει σε όλα με τους Πειραιώτες και εξαρχής η επιθυμία του ήταν να υπογράψει σε αυτούς, κάτι που είναι θέμα χρόνου πλέον να γίνει καθώς συμφώνησε με την Παρτίζαν για την αποδέσμευσή του, με τους Σέρβους να… γλιτώνουν το ποσό των 420.000 ευρώ που θα έπρεπε να του δώσουν μέχρι το τέλος της σεζόν.