Το Μαρόκο πήρε για την πρόκριση για τους «8» του Κόπα Άφρικα μετά τη νίκη με 1-0 επί της Τανζανίας και αυτό σημαίνει πως ο Ολυμπιακός θα πρέπει να περιμένει κι άλλο για την επιστροφή του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Πρόκειται για μια διοργάνωση που προκαλεί πρόβλημα σε πολλές ομάδες και οι «ερυθρόλευκοι» είναι μία εξ αυτών καθώς ο καλύτερός τους σκόρερ απουσιάζει εδώ και καιρό. Και θα συνεχίσει να λείπει καθώς το Μαρόκο νίκησε την Τανζανία με 1-0 και πήρε την πρόκριση για τους προημιτελικούς, όπου θα αντιμετωπίσει στις 9 Ιανουαρίου το Καμερούν ή τη Νότια Αφρική.

Αυτό σημαίνει πως ο Ελ Κααμπί θα απουσιάσει και από τον εκτός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο στις 10 Ιανουαρίου και αν το Μαρόκο προκριθεί στους ημιτελικούς του Κόπα Άφρικα τότε δεν θα είναι στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ούτε για τον προημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας, στις 14 Ιανουαρίου, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ ή τον Ατρόμητο.

Από εκεί και πέρα, ο Ελ Κααμπί θα απουσιάσει και από τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, εκτός έδρας, στις 17 Ιανουαρίου καθώς το Μαρόκο θα παίξει σίγουρα δύο παιχνίδια ακόμη, αν προκριθεί στους «4». Είτε τον μικρό τελικό του Κόπα Άφρικα στις 17 του μήνα είτε στον τελικό που θα γίνει στις 18/1.

Γεγονός που μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγάλο πρόβλημα στον Ολυμπιακό καθώς στις 20 Ιανουαρίου θα υποδεχθεί τη Λεβερκούζεν για την προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Ελ Κααμπί θα πρέπει να… τρέξει για να είναι διαθέσιμος.