Ο χώρος του πολιτισμού, των τεχνών και της δημοσιογραφίας θρηνεί τον θάνατο του Ανδρέα Νεοφυτίδη, αρχισυντάκτη του ξενόγλωσσου δελτίου στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για περισσότερα από 30 χρόνια.

Δημοσιογράφος, λογοτέχνης, ποιητής, στιχουργός, ο Ανδρέας Νεοφυτίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, έχοντας προλάβει ωστόσο να αφήσει το δημιουργικό του στίγμα στους τομείς που υπηρέτησε με ζήλο και αυταπάρνηση.

Ο Ανδρέας Νεοφυτίδης γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1948. Σπούδασε στο Λονδίνο και στην Γκρενόμπλ. Δίπλα στον αείμνηστο Ανδρέα Χριστοδουλίδη εργάστηκε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, από τη θέση του αρχισυντάκτη ξενόγλωσσων δελτίων ειδήσεων.

Η λογοτεχνική του πορεία ξεκίνησε με τη δημοσίευση ποιημάτων στο περιοδικό Νέα Εποχή (1972). Ακολούθησαν οι ποιητικές συλλογές Μνήμη μέσα στο Μέλλον (1979), Ήχος Απόλυτος (1986), Είπε (2013) και Κυπρουτοπία (2024). Συλλογές που αντικατοπτρίζουν τη λογοτεχνική του πορεία και συνδυάζουν ποιητική τέχνη με κοινωνική και υπαρξιακή ευαισθησία.

Το όνομά του συνδέθηκε άρρηκτα με τον καλό του φίλο, τον αείμνηστο Μάριο Τόκα. Μαζί δημιούργησαν τραγούδια που έγραψαν τη δική τους ιστορία στο χώρο του ελληνικού πενταγράμμου: «Εξαρτάται», «Θα σε ξεπεράσω», «Κι όλο εγώ περίμενα», «Όποιο δρόμο και να πάρω», «Λεηλάτησέ με», «Αγαπώ τις γυναίκες», «Εδώ κανείς δεν αγαπιέται», «Αφού ο έρωτας λοιπόν», «Έλα κρυφά έλα λαθραία», «Καφενείον η Ελπίς», «Αφού ο έρωτας λοιπόν», «Οι γυναίκες που ερωτεύονται», «Ένας έρωτας Θεός» κ.α. Ερμηνεύτηκαν δε από κορυφαίους Έλληνες τραγουδιστές όπως η Χάρις Αλεξίου, ο Γιάννης Πάριος, η Δήμητρα Γαλάνη, η Αλέκα Κανελλίδου, ο Διονύσης Θεοδόσης και τόσοι άλλοι.

Συνεργάστηκε, επίσης, με τους συνθέτες Παντελή Θαλασσινό, Γιώργο Θεοφάνους, Αλέκο Χαραλαμπίδη, Βαγγέλη Σταυρόπουλο, Νεοκλή Νεοφυτίδη κ.α.

Η οικογένειά του, φίλοι, συνάδελφοι και γνωστοί θα τον αποχαιρετήσουν την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, στις 11.30, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στο κοιμητήριο του Ζωγράφου.