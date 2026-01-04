Ο Νίκος Χατζηνικολάου αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη συνεργάτη και φίλο του στον ΑΝΤ1. Ο παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού έκανε ανάρτηση λίγη ώρα μετά τον θάνατο του 74χρονου συναδέλφου του και δήλωσε συγκινημένος.

Προ μηνών, ο Νίκος Χατζηνικολάου είχε φιλοξενήσει στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον παρουσιαστή, που είχε προσπαθήσει να ξετυλίξει το φιλμ της ζωής του. «Δεν με αξίωσε ο Θεός να κάνω κορίτσι, αλλά έχω το κοριτσάκι μου, την γυναίκα μου», είχε πει σε εκείνη τη συνέντευξη ο Γιώργος Παπαδάκης, αναφερόμενος στη σύζυγό του.

Λίγους μήνες μετά, ο Γιώργος Παπαδάκης άφησε την τελευταία του πνοή, με τη θλιβερή είδηση να σκορπά θλίψη στον κόσμο της δημοσιογραφίας και να βυθίζει στο πένθος τους στενούς συγγενείς και τους φίλους του.

«Αγαπημένε φίλε, σε αποχαιρετώ με μεγάλη συγκίνηση, με μεγάλη στενοχώρια. Έφυγες τώρα που επιτέλους θα ζούσες, μετά από τόσες δεκαετίες σκληρής δουλειάς… Αφήνεις πίσω σου μια λαμπρή διαδρομή στη δημοσιογραφία και ένα αποτύπωμα εντιμότητας, αλλά και ανθρωπιάς! Όσοι σε γνωρίσαμε και εργαστήκαμε μαζί σου δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ!», έγραψε ο Νίκος Χατζηνικολάου.

«Η οικογένεια του ΑΝΤ1 αποχαιρετά με βαθιά θλίψη έναν άνθρωπο που ταυτίστηκε όσο λίγοι με την πρωινή ενημέρωση και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση. Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή, μετά από βαρύ έμφραγμα, ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι», έγραψε ο ΑΝΤ1 στη δική του ανακοίνωση.

Δείτε την ανάρτηση του Νίκου Χατζηνικολάου