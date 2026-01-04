Το στίγμα του στην ελληνική τηλεόραση άφησε ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης, που έφυγε την Κυριακή (4/1) από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.

«Αισθάνομαι σαν να έχω πεθάνει» είχε δηλώσει λίγους μήνες πριν, όταν η μακροβιότερη πρωινή ενημερωτική εκπομπή της χώρας, το «Καλημέρα Ελλάδα» στο οποίο ήταν παρουσιαστής επί 34 χρόνια, έριξε αυλαία.

«Δεν έχω τη δύναμη πια. Θέλω να δώσω ευκαιρία σε νέους ανθρώπους» είχε τονίσει στην τελευταία αυτή εκπομπή.

Μία από τις πιο γνωστές στιγμές της εκπομπής που έκαναν τη φράση «καλώς τον μπουμπούκο» γνωστή στο πανελλήνιο ήταν η ένταση με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε «σας έχω δει πάρα πολλές φορές να βγάζετε τον κ. Καμμένο και να μην κάνετε ερωτήματα σημαντικά».

Ο Γιώργος Παπαδάκης απάντησε: «Καλώς τον μπουμπούκο. Θα μου κάνεις και κριτική;». «Σου έδωσα το δικαίωμα να με πεις μπουμπούκο; Τι λες ρε; Είσαι με τα καλά σου; Άντε ρε» απάντησε ο κ. Γεωργιάδης και αποχώρησε από το πλατό. «Επιτέλους ηρεμήσαμε» είχε πει ο Γιώργος Παπαδάκης και έδωσε τον λόγο στον Πάνο Καμμένο.

Στο πλατό του «Καλημέρα Ελλάδα» είχε καταγραφεί και η πράξη βίας του καταδικασθέντος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη σε βάρος της βουλευτού του ΚΚΕ, Λιάνας Κανέλλη.