Στον Γενικό Εισαγγελέα Κύπρου διαβιβάζεται αύριο ο φάκελος υπόθεσης που αφορά καταγγελία γυναίκας εναντίον του βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού της επαρχίας Λεμεσού, Νίκου Σύκα, για κατ’ ισχυρισμό ξυλοδαρμό και πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Ο βουλευτής τέθηκε εκτός ψηφοδελτίου για τις επικείμενες εκλογές του ερχόμενου Μαΐου με ανακοίνωση της προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου.

Ως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, δηλώνω με απόλυτη σαφήνεια ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε καταγγελίες βίας, αναφέρει σε ανάρτησή της στο «Χ» η Αννίτα Δημητρίου μετά την καταγγελία γυναίκας κατά του βουλευτή Λεμεσού Νίκου Σύκα για ξυλοδαρμό της.

Η καταγγελία από τη σύντροφο του βουλευτή έχει προκαλέσει «πονοκέφαλο» στην ηγεσία του ΔΗΣΥ με την πρόεδρο, Αννίτα Δημητρίου να κάνει σαφές ότι φαινόμενα βίας δεν γίνονται ανεκτά.

Κάλεσε δε, τον βουλευτή ώστε να αποποιηθεί αυτοβούλως την ασυλία του προκειμένου να διερευνηθεί η καταγγελία της γυναίκας.

«Σεβόμαστε πλήρως τη Δικαιοσύνη και το τεκμήριο της αθωότητας, όμως η διερεύνηση πρέπει να γίνει άμεσα και χωρίς σκιές. Θεωρώ απαραίτητη την αυτόβουλη αποποίηση της ασυλίας. Παράλληλα, ο Βουλευτής τίθεται εκτός ψηφοδελτίου και αυτή είναι η εισήγησή μου προς τα αρμόδια όργανα του κόμματος. Η βία, και ιδιαίτερα κατά των γυναικών, προσβάλλει τις αξίες που υπηρετούμε. Οι αρχές μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες».

Ως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, δηλώνω με απόλυτη σαφήνεια ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε καταγγελίες βίας.



Σεβόμαστε πλήρως τη Δικαιοσύνη και το τεκμήριο της αθωότητας, όμως η διερεύνηση πρέπει να γίνει άμεσα και χωρίς σκιές. Θεωρώ απαραίτητη την αυτόβουλη αποποίηση της ασυλίας.… — Annita Demetriou (@AnnitaDemetriou) January 4, 2026

Νίκος Σύκας: «Αρνούμαι κατηγορηματικά την καταγγελία»

«Αρνούμαι κατηγορηματικά την καταγγελία» λέει ο Νίκος Σύκας στην πρώτη του αντίδραση μετά τη δημοσιοποίηση της σε βάρος του καταγγελίας για ξυλοδαρμό της συντρόφου του.

«Δηλώνω ότι σέβομαι απόλυτα τις ερευνητικές διαδικασίες και, ανά πάσα στιγμή, είμαι έτοιμος να καταθέσω τα πραγματικά γεγονότα» αναφέρει ο Νίκος Σύκας, κάνοντας λόγο για «λαϊκά δικαστήρια» που στήθηκαν σε βάρος του.