Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν αγκαλιά με τη νίκη κόντρα στην Τσέλσι για την 20η αγωνιστική της Premier League, στο 94′ όμως δέχθηκε την ισοφάριση και με το τελικό 1-1 έχασε κι άλλο έδαφος στη μάχη του τίτλου, καθώς είναι πλέον στο -6 από την Άρσεναλ.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα πατούσε από την αρχή καλύτερα, είχε στο 26′ την πρώτη μεγάλη ευκαιρία με τον Ρόδρι, απείλησε ξανά με τον Χάαλαντ στο 28′, είχε δοκάρι με τον Νορβηγό φορ στο 39′ και τελικά στο 42′ έγινε το 1-0 με το διαγώνιο σουτ του Ράιντερς.

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε και οι Λονδρέζοι άρχισαν να παίρνουν μέτρα και να ψάχνουν την ισοφάριση, στην οποία πλησίασαν στο 72′ με τον Ντέλαπ αλλά ο Ντοναρούμα τον νίκησε. Δεν έγινε εκεί το 1-1, έγινε όμως στο 94′ με διπλή προσπάθεια του Έντσο Φερνάντες, ο οποίος… πάγωσε τους γηπεδούχους.

Η Μάντσεστερ Σίτι είναι, πλέον, μαζί με την Άστον Βίλα στους 42 βαθμούς και στο -6 από την Άρσεναλ που είναι ξεκάθαρο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ η Τσέλσι ισοβαθμεί με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην 5η θέση με 31 βαθμούς.