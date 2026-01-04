Με γκολ του Χάκπο στο 94′ η Λίβερπουλ ήταν αγκαλιά με την εκτός έδρας νίκη επί της Φούλαμ για την 20η αγωνιστική της Premier League, έχοντας κάνει την ανατροπή, στο 97′ όμως ο Ριντ διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Οι «κόκκινοι» ήθελαν, φυσικά, να μπουν με το δεξί στο 2026 και να εδραιωθούν στην 4η θέση της βαθμολογίας, η οποία φαίνεται πως είναι ό,τι καλύτερο μπορούν να διεκδικήσουν φέτος, το παιχνίδι όμως δεν άρχισε καλά για αυτούς καθώς στο 17′ είδαν τον Γουίλσον να κάνει το 1-0 για τους Λονδρέζους πλασάροντας όπως έπρεπε τον Άλισον.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ δεν ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο όμως παρουσιάστηκε βελτιωμένη και στο 57′ ο Βιρτς με ωραίο πλασέ, μετά την προσπάθεια του Μπράντλεϊ, έκανε το 1-1. Η Λίβερπουλ είχε πολύ χρόνο στη διάθεσή της για να ψάξει το δεύτερο γκολ και τελικά το πέτυχε στο 94′ με τον Χάκπο, με αποτέλεσμα όλοι να πιστέψουν ότι θα πάρει και τη νίκη.

Η Φούλαμ, όμως, κατάφερε να αντιδράσει και στο 97′ με τρομερό σουτ του Ριντ έγινε το 2-2, με τους Λονδρέζους να παίρνουν τον βαθμό και τους «κόκκινους» να προσπαθούν να καταλάβουν πως… κατάφεραν να μην νικήσουν.