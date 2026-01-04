Ρέθυμνο: Αδιανόητη κτηνωδία στο Δήμο Αμαρίου – Σκότωσαν 17 κουτάβια

Δεκαεπτά κουτάβια βρέθηκαν νεκρά σε περιοχή μεταξύ των χωριών Μέρωνας και Γερακάρι στο Ρέθυμνο, κάτω από γέφυρα, σύμφωνα με καταγγελία του φιλοζωικού συλλόγου «Ζωόφιλοι Ρεθύμνου».

Το περιστατικό γνωστοποίησε με ανάρτησή της η πρόεδρος του συλλόγου, Νέλλη Ζησιμοπούλου, η οποία προχώρησε άμεσα σε επικοινωνία με το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Στον Δήμο Αμαρίου Ρεθύμνης, μεταξύ Μέρωνα και Γερακαρίου, 17 κουτάβια βρέθηκαν νεκρά κάτω από γέφυρα.

Η πληροφορία και οι φωτογραφίες έγιναν γνωστές σήμερα, στην πρόεδρο του φιλοζωικού συλλόγου “Ζωόφιλοι Ρεθύμνου” κ. Νέλλη Ζησιμοπούλου. Το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρίου, με το οποίο επικοινώνησε άμεσα, είχε ήδη ενημερωθεί τις προηγούμενες ημέρες.

Δεν μιλάμε για “μεμονωμένο περιστατικό”. Μιλάμε για μαζική θανάτωση ανυπεράσπιστων ζώων.

Μιλάμε για ποινικό αδίκημα.

Έχει γίνει επίσημη καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ.

Ζητάμε πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών.

Η σιωπή και η αδιαφορία δεν είναι επιλογή.

Όποιος μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο σε ζώα, μπορεί να το κάνει ξανά».