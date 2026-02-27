Μετά την απρόσμενη αποχώρηση της Λήδας Μυλωνά για ιατρικούς λόγους, οι Αθηναίοι στο Survivor κρατούσαν την ανάσα τους για να μην χάσουν ακόμη έναν παίκτη στο επεισόδιο της Πέμπτης στον ΣΚΑΪ.

«Θέλω να σας ενημερώσω ότι η Λήδα Μυλωνά, λόγω ιατρικού θέματος που αντιμετωπίζει, δεν θα μπορέσει να συνεχίσει στο Survivor», τόνισε ο Γιώργος Λιανός στα μισά της εκπομπής, γνωστοποιώντας τη νέα απώλεια για τους Κόκκινους και βάζοντας και τις δύο ομάδες σε επιφυλακή.

Στο συμβούλιο του νησιού, ήρθε η ώρα να μάθουν ποιον επέλεξε αυτή την εβδομάδα το κοινό για να σώσει από την τελευταία μονομαχία και ποιοι θα έπρεπε να αναμετρηθούν για την παραμονή τους στο παιχνίδι.

Στον τάκο των υποψηφιοτήτων βρέθηκαν η Βασιλική Μουντή, ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος και η Δήμητρα Λιάγκα, με στόχο να διατηρηθεί μια θέση για τον παίκτη των Αθηναίων. Τελικά, η Βασιλική Μουντή κλήθηκε να μονομαχήσει με τη Δήμητρα Λιάγκα για να παραμείνει στον φετινό κύκλο του ριάλιτι. Σε περίπτωση ήττας, θα έπρεπε να αφήσει πίσω για πάντα τον Άγιο Δομίνικο.

Η ερώτηση της εβδομάδας ήταν ποιο χρώμα θα έμενε εκτός: κόκκινο ή μπλε; Η απάντηση ήρθε με σχετική άνεση, καθώς η Δήμητρα Λιάγκα πήρε τη νίκη και απέκλεισε την αντίπαλό της από την Αθήνα.

«Αυτό είναι το Survivor, η αλήθεια είναι πως δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το παιχνίδι τελειώνει για μένα εδώ. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ νωρίς αλλά έτσι είναι και όλα γίνονται για κάποιο λόγο», εκμυστηρεύτηκε συγκινημένη η Βασιλική Μουντή το βράδυ της Πέμπτης, αποχωρώντας από το παιχνίδι με έντονα συναισθήματα.