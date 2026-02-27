Οι νεφώσεις θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα, Παρασκευή 27/2 ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και άνεμοι έως 7 μποφόρ θα πνέουν στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, στην Κεντρική Μακεδονία, στις Σποράδες, στα ανατολικότερα τμήματα Θεσσαλίας και Στερεάς, στην Εύβοια, στο Νότιο Ιόνιο, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο θα υπάρχουν νεφώσεις ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Πιθανότητα βροχών υπάρχει κυρίως για το Νότιο Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -4 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 13, στη Θεσσαλία από 3 έως 14, στην Ήπειρο, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 1 έως 15, στα νησιά του Ιονίου από 8 έως 15, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 2 έως 12, στις Κυκλάδες από 6 έως 12, στα Δωδεκάνησα από 8 έως 14 και στην Κρήτη από 4 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά του τμήματα 5 έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου.