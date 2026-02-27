Διευρύνεται ο κύκλος των ελευθέρων επαγγελματιών που βλέπουν «ψαλίδι» στο τεκμαρτό εισόδημα και στη φορολογική τους επιβάρυνση. Με νέα ρύθμιση που θα περιληφθεί στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μειώνεται κατά 30% το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών, «ξεφουσκώνοντας» το ραβασάκι των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Μείωση 50%

Την ίδια στιγμή, μείωση κατά 50% στο τεκμαρτό εισόδημα προβλέπεται για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών, οι οποίες καλύπτουν κοινωνικά και γεωγραφικά κριτήρια:

Επαγγελματίες με αναπηρία από 67% έως 79% Όσοι ασκούν δραστηριότητα και έχουν κύρια κατοικία σε δημοτικές κοινότητες ή οικισμούς έως 500 κατοίκους, ή σε κοινότητες από 500 έως 1.500 κατοίκους, με εξαίρεση όσους βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην Περιφερειακής Ενότητας Νήσων), καθώς και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ανήλικα τέκνα

Γονείς με εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό σωματικής ή νοητικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%

Γονείς πολύτεκνων οικογενειών

Εκμεταλλευτές ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας στο όχημα έως 25%

Εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων

Απαλλαγή

Πέρα από τις εκπτώσεις, προβλέπεται και πλήρης απαλλαγή από το τεκμαρτό εισόδημα για ορισμένες κατηγορίες:

Νέοι επαγγελματίες για τα τρία πρώτα έτη από την έναρξη δραστηριότητας. Όσοι έκαναν έναρξη το 2025 εξαιρούνται από το τεκμαρτό σύστημα για το 2025 και για τα δύο επόμενα έτη, έως και το 2027.

Μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες για το έτος γέννησης του τέκνου και τα δύο επόμενα έτη.

Αγρότες, ανεξαρτήτως μεγέθους εκμετάλλευσης.

Ελεύθεροι επαγγελματίες με «μπλοκάκι», υπό την προϋπόθεση ότι συνεργάζονται με έως τρεις εργοδότες.

Άτομα με αναπηρία ίση ή άνω του 80%, λόγω περιορισμένης επαγγελματικής ικανότητας.

Καφενεία σε κοινότητες έως 500 κατοίκων ή σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που συνεργάζονται με έως δύο ασφαλιστικές εταιρείες και έχουν δηλώσει ως επαγγελματική έδρα την κατοικία τους.

Δικαιολογητικά

Για τη χορήγηση των εκπτώσεων ή των εξαιρέσεων από τα τεκμήρια απαιτείται, κατά περίπτωση, η προσκόμιση συγκεκριμένων δικαιολογητικών: