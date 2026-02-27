Νέο μηχανισμό παρακολούθησης των servicers ενεργοποιεί το οικονομικό επιτελείο, προχωρώντας στη συγκρότηση ειδικής πενταμελούς ομάδας στη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η ομάδα, με επικεφαλής έμμισθη δικηγόρο, αναλαμβάνει τη συστηματική αξιολόγηση των καταγγελιών που αφορούν πράξεις ή παραλείψεις των servicers με στόχο την προστασία των ευάλωτων οφειλετών και την εμπέδωση κανόνων διαφάνειας.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η ομάδα εργασίας αναλαμβάνει την οργάνωση των καταγγελιών, επικοινωνεί με τα εμπλεκόμενα μέρη για τη συγκέντρωση του υλικού και τη σύσταση φακέλου, προβαίνει στη σύσταση φακέλου για εκάστη καταγγελία σε κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο NAS (Network Attached Storage) που τηρείται στις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΓΔΔΙΧ και έχουν πρόσβαση τα μέλη της ομάδας.

Ακόμα:

Τηρεί ειδικό πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων (excel) που βρίσκεται αναρτημένο στον κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο NAS για να παρακολουθεί την πορεία κάθε καταγγελίας και των στοιχείων που αποστέλλονται στη ΓΔΔΙΧ από τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμμορφούμενη πλήρως προς τις ρυθμίσεις εμπιστευτικότητας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς και προς κάθε άλλη συναφή ισχύουσα διάταξη.

Παρακολουθεί την πορεία κάθε καταγγελίας θέτοντας προθεσμίες και χρονοδιαγράμματα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους, εξετάζει το περιεχόμενο των παραπόνων/καταγγελιών και αξιολογεί το σύνολο των εγγράφων κάθε φακέλου στο πλαίσιο της έρευνας των καταγγελλόμενων εις βάρος διαχειριστών ή άλλου φορέα για λογαριασμό του διαχειριστή.

Βγάζει συμπεράσματα ως προς τη βασιμότητα ή μη των παραπόνων/καταγγελιών και προβαίνει στις δέουσες κατά περίπτωση ενέργειες στο πλαίσιο της διαχείρισης της καταγγελίας, όπως προτάσεις προς τους διαχειριστές, ενημέρωση καταγγέλλοντος, αρχειοθέτηση υπόθεσης, σχετικές εισηγήσεις προς τη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Υποχρεώσεις

Ο ρόλος της ειδικής ομάδας έρχεται να «κουμπώσει» με τις αυξημένες υποχρεώσεις που έχουν πλέον οι servicers μετά την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι εταιρείες οφείλουν να σέβονται την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα των δανειοληπτών, να αποφεύγουν πρακτικές παρενόχλησης και να παρέχουν πλήρη, σαφή και κατανοητή ενημέρωση για το ύψος και τη διάρθρωση των οφειλών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διαφάνεια, καθώς οι δανειολήπτες πρέπει να γνωρίζουν αναλυτικά κεφάλαιο, τόκους και λοιπές χρεώσεις, καθώς και τα στοιχεία του αγοραστή των πιστώσεων και των αρμόδιων αρχών στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν. Παράλληλα, οι servicers υποχρεούνται να διαθέτουν δωρεάν και αποτελεσματικούς μηχανισμούς διαχείρισης παραπόνων και να εφαρμόζουν τον Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η υποχρέωση για μηνιαία, προσωποποιημένη ενημέρωση των οφειλετών μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, με πλήρη εικόνα για δόσεις, πληρωμές και υπόλοιπα. Οι κυρώσεις για παραβάσεις παραμένουν αυστηρές, φθάνοντας έως πρόστιμα 500.000 ευρώ ή ακόμη και την ανάκληση άδειας λειτουργίας.