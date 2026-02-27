Ένας Βρετανός άνδρας σκοτώθηκε από μία καρατιά στον λαιμό, ύστερα από καβγά οδικής οργής με μοτοποδήλατο με έναν Σουηδό τουρίστα στην Ταϊλάνδη. Ο 57χρονος οδηγούσε ένα ενοικιαζόμενο σκούτερ στο Πουκέτ, όταν συγκρούστηκε με τον Σουηδό το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Daily Mail, ένας από τους δύο έκοψε απότομα τον δρόμο του άλλου, κάτι που οδήγησε στη μοιραία αντιπαράθεση σε ένα δρομάκι. Σοκαριστικό βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει το θύμα να κάνει πίσω, ενώ ένας άνδρας το χτυπά και το ρίχνει στο έδαφος γύρω στις 5 μ.μ., με ένα θανατηφόρο χτύπημα τύπου πολεμικών τεχνών. Ο δράστης φέρεται να είναι ο 29χρονος Πεκτάς Τουγκούι Ταϊγιάρο, ο οποίος συνελήφθη και κατηγορήθηκε από την αστυνομία.

Στο βίντεο φαίνεται μια γυναίκα, που φέρεται να είναι η σύντροφός του, να προσπαθεί να παρέμβει για να σταματήσει τον καβγά, όμως ο άνδρας φαίνεται να αγνοεί τις διαμαρτυρίες της και να καταφέρνει ένα ισχυρό χτύπημα χρησιμοποιώντας το κάτω μέρος της παλάμης του προς το κεφάλι του Βρετανού. Ο παραθεριστής, που είχε και Αυστραλιανή υπηκοότητα, έχασε αμέσως τις αισθήσεις του από το βίαιο χτύπημα, με το κεφάλι του να τινάζεται στο πλάι και τα γυαλιά ηλίου του να εκσφενδονίζονται καθώς κατέρρευσε αναίσθητος στον δρόμο.

Ο δράστης και η σύντροφός του φαίνεται να έφυγαν πριν φτάσει ασθενοφόρο και πριν οι διασώστες δώσουν πρώτες βοήθειες. Το περιστατικό συνέβη περίπου πέντε λεπτά από την Μπάνγκλα Ρόουντ, τον κεντρικό δρόμο διασκέδασης του νησιού, δημοφιλή σε Βρετανούς και Αυστραλούς.

Η επίθεση άφησε τον φίλαθλο του ποδοσφαίρου με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Πατόνγκ σε κρίσιμη κατάσταση, με φωτογραφίες να δείχνουν μοβ μελανιές στο στήθος, στους ώμους και στο πρόσωπό του. Επρόκειτο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Βατσίρα Πουκέτ για περαιτέρω θεραπεία, όμως πέθανε αργότερα την ίδια βραδιά. Η αστυνομία ενημερώθηκε για τον θάνατό του γύρω στις 11 μ.μ. Είχε ένα χαρακτηριστικό τατουάζ με το έμβλημα της Λίβερπουλ και τη φράση «Δεν θα περπατήσεις ποτέ μόνος» στον δεξί ώμο.

Οι αρχές στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής Πατόνγκ ξεκίνησαν ανθρωποκυνηγητό και εξέτασαν υλικό από κάμερες ασφαλείας, πριν συλλάβουν τον Πεκτάς στο ξενοδοχείο Γιουτόπια, στην περιοχή Κατού, σήμερα. Φωτογραφήθηκε μπροστά σε έξι αστυνομικούς αφού φέρεται να ομολόγησε την επίθεση και κατηγορήθηκε για «επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα θάνατο».

Ο αστυνομικός συνταγματάρχης Κορακρίτ Χανκρούεα, διοικητής του τμήματος Πατόνγκ, δήλωσε: «Γύρω στις 5 μ.μ., ένας μάρτυρας ανέφερε ότι ένας άνδρας δέχθηκε επίθεση στην αγορά Μαλίν Πλάζα. Δέχθηκε ένα χτύπημα, με αποτέλεσμα το κεφάλι του να χτυπήσει στο έδαφος, πριν τον μεταφέρει ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Γύρω στις 11 μ.μ., το νοσοκομείο Πατόνγκ ενημέρωσε την αστυνομία ότι ο άνδρας είχε πεθάνει. Εντοπίστηκαν τραύματα στο κεφάλι του, πιθανότατα από τη σφοδρή πρόσκρουση όταν χτύπησε στο έδαφος. Οι ερευνητές εξέτασαν τον χώρο, είδαν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και πήραν καταθέσεις από μάρτυρες. Ταυτοποίησαν τον ύποπτο που οδηγούσε μαύρη μοτοσικλέτα. Το περιστατικό συνέβη όταν και οι δύο άνδρες οδηγούσαν μοτοσικλέτες και κορνάριζαν ο ένας στον άλλο. Ο ύποπτος θύμωσε, κατέβηκε από το όχημα και διαπληκτίστηκε, πριν χτυπήσει μία φορά το θύμα στο πρόσωπο με το κάτω μέρος της παλάμης του».

Πρόσθεσε ότι οι αστυνομικοί επιθεώρησαν το σημείο και συντονίστηκαν με την Πρεσβεία της Αυστραλίας για να ενημερώσουν την οικογένεια του θύματος. Η αστυνομία συνέλαβε τον Πεκτάς στο ξενοδοχείο περίπου στις 4 π.μ. σήμερα και του απήγγειλε κατηγορία για επίθεση που προκάλεσε θάνατο. «Ο ύποπτος παραδέχθηκε ότι χτύπησε το θύμα. Οδηγήθηκε στο δικαστήριο το πρωί για προσωρινή κράτηση και η εγγύηση απορρίφθηκε», είπε ο Χανκρούεα. «Ο φάκελος της υπόθεσης έχει ολοκληρωθεί και έχει διαβιβαστεί στον ανακριτικό αξιωματικό για τις περαιτέρω νομικές διαδικασίες».

Το Πουκέτ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ασίας, με εκτιμώμενους 14 εκατομμύρια επισκέπτες το 2025, σχεδόν τους μισούς από το σύνολο όσων επισκέφθηκαν τη χώρα. Το υπουργείο Τουρισμού και Αθλητισμού ανέφερε ότι οι πέντε κορυφαίες αγορές ήταν η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία. Ωστόσο, κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η ώθηση για τουριστικά έσοδα έχει προσελκύσει πλήθη «χαμηλής ποιότητας» επισκεπτών. Υπάρχουν επίσης φόβοι ότι το νησί έχει γίνει θύλακας εγκληματικής δραστηριότητας, με την αστυνομία να δυσκολεύεται να ελέγξει τους καβγάδες στους δρόμους και με πιο οργανωμένες ομάδες να στήνουν κυκλώματα σε τοπικές επιχειρήσεις.