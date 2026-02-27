Η Εθνική ομάδα μπάσκετ δίνει συνέχεια στην πορεία της στα προκριματικά του MundoBasket 2027, φιλοξενώντας το Μαυροβούνιο στη SUNEL Arena για την 3η αγωνιστική (19:00, ΕΡΤ 2).
Η «γαλανόλευκη» ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με τον Κώστα Παπανικολάου να ενσωματώνεται την Τετάρτη (26/2), ενώ εκτός πλάνων έμειναν οι Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Αντώνης Καραγιαννίδης.
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου του με ρεκόρ 2-0 και στοχεύει στο απόλυτο, θέλοντας να κάνει το «3 στα 3» απέναντι σε μια ανταγωνιστική ομάδα.
Η βαθμολογία του Group B
- Ελλάδα 2-0
- Πορτογαλία 1-1
- Μαυροβούνιο 1-1
- Ρουμανία 0-2