Η Εθνική ομάδα μπάσκετ δίνει συνέχεια στην πορεία της στα προκριματικά του MundoBasket 2027, φιλοξενώντας το Μαυροβούνιο στη SUNEL Arena για την 3η αγωνιστική (19:00, ΕΡΤ 2).

Η «γαλανόλευκη» ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με τον Κώστα Παπανικολάου να ενσωματώνεται την Τετάρτη (26/2), ενώ εκτός πλάνων έμειναν οι Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Αντώνης Καραγιαννίδης.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου του με ρεκόρ 2-0 και στοχεύει στο απόλυτο, θέλοντας να κάνει το «3 στα 3» απέναντι σε μια ανταγωνιστική ομάδα.

Η βαθμολογία του Group B