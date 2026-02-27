Τροχοδρομεί προς τις ράγες υψηλότερων αποδόσεων προς τους μετόχους του ο ΟΤΕ. Η ισχυρή αναπτυξιακή πορεία του 2025 και η αλλαγή φιλοσοφίας στη μερισματική πολιτική αποτέλεσαν τα βασικά μηνύματα της διοίκησης του ΟΤΕ κατά τη διάρκεια του conference call για την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2025.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής της Cosmote Telekom, Κώστας Νεμπής, ο Οργανισμός περνά σε ένα μοντέλο ανταμοιβής των μετόχων που θα βασίζεται όχι στις προβλεπόμενες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές αλλά στις πραγματικές Ελεύθερες Ταμειακές Ροές, ενισχύοντας την αξία για τους μετόχους.

«Το 2025 ήταν ακόμη μία επιτυχημένη χρονιά για τον ΟΤΕ. Σημειώσαμε ισχυρά αποτελέσματα που αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας», τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τις οικονομικές επιδόσεις της περσινής χρονιάς.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Ομίλου, η αύξηση του κύκλου εργασιών και η ενίσχυση της κερδοφορίας επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα του επενδυτικού πλάνου, με τη δυναμική να ενισχύεται αισθητά στο τέταρτο τρίμηνο, αποτυπώνοντας τη θετική πορεία τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή τηλεφωνία. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στρατηγική επιτάχυνση της μετάβασης σε δίκτυα οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), επισημαίνοντας ότι το 2025 καταγράφηκε ιστορικό ρεκόρ νέων συνδέσεων και αυξημένη αξιοποίηση των υποδομών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο ΟΤΕ διατηρεί με διαφορά την ηγετική θέση στις υποδομές οπτικών ινών στην Ελλάδα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ψηφιακής κατάταξης της χώρας διεθνώς.

Αναφερόμενος στην κινητή τηλεφωνία, ο κ. Νεμπής είπε ότι η συνεχιζόμενη μετάβαση από την καρτοκινητή σε προγράμματα συμβόλαια, η αυξημένη ζήτηση για μεγαλύτερα πακέτα δεδομένων και η υψηλότερη διείσδυση συσκευών με δυνατότητα 5G συνέβαλαν στο να πετύχει ο όμιλος υψηλότερες επιδόσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ισχυρή επίδοση των υπηρεσιών τηλεοπτικού περιεχομένου, υπογραμμίζοντας πως η πρόσφατη κατάργηση του ειδικού φόρου 10% από τη φετινή χρονιά έδωσε νέα δυναμική στο προϊόν, καθιστώντας το πιο προσιτό. Στο τέλος του 2025 οι συνδρομητές τηλεόρασης του ΟΤΕ ανήλθαν σε 777 χιλιάδες, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 7,1%.

Κλείνοντας, επεσήμανε ότι η ενισχυμένη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών επιτρέπει τη θέσπιση νέας πολιτικής αμοιβής μετόχων, με αυξημένο μέρισμα και διευρυμένο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών. Στο πλαίσιο αυτό, η αμοιβή προς τους μετόχους για το 2026 προτείνεται να ανέλθει σε 532 εκατ. ευρώ και επιμερίζεται σε μέρισμα αξίας 355 εκατ. ευρώ και σε πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών ύψους περίπου 177 εκατ. ευρώ.

Αποτελέσματα

Επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης με άνοδο 8,7% στα έσοδα και 2,3% στο προσαρμοσμένο EBITDA(AL) στο δ’ τρίμηνο, ανακοίνωσε ο ΟΤΕ, διαπιστώνοντας σημαντική αύξηση τζίρου από υπηρεσίες κινητής κατά 5,2% και προσθήκη-ρεκόρ 60 χιλ. συνδρομητών συμβολαίου.

Σύμφωνα με την εισηγμένη, ο στόχος προσαρμοσμένου EBITDA (AL) για το 2026 κυμαίνεται περί το ~3%, ενώ σε τροχιά ανάπτυξης βρέθηκαν και τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής, αυξημένα κατά 2,6% το Δ’ τρίμηνο.

Ακόμη, ο ΟΤΕ παρατήρησε ισχυρές επιδόσεις στο FTTH καθώς οι συνδρομητές ανήλθαν σε 567 χιλ. με ρεκόρ συνδέσεων στο τρίμηνο (+58 χιλ.) ενώ η Διαθεσιμότητα FTTH έφτασε σε 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον στόχο, με τη διείσδυση να αυξάνεται σε 34% – στόχος τα 3,5 εκατ. μέχρι το 2030.

Τέλος, στα 532 εκατ. ευρώ ανήλθε η αμοιβή των μετόχων, που αντιστοιχεί σχεδόν στο 100% του FCF, ενώ το Προτεινόμενο μέρισμα είναι 0,8777 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 22%, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 355 εκατ. ευρώ, με το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών να είναι ύψους 177 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 16%.